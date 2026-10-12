Perdió Racing y los hinchas estallaron contra Diego Milito

Después de una nueva derrota del equipo de Avellaneda y -en este caso- ante Belgrano de Córdoba en condición de local, los hinchas del conjunto acadéico explotaron contra Diego Milito y toda la dirigencia de Racing.

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La situación se dio apenas terminó el partido ante Belgrano y tras la caída 2-0 ante el conjunto cordobés. Una vez ás el presidente de Racing fue el hobre apuntado por toda la cancha en pleno Cilindro.

Racing jugó un mal primer tiempo y padeció la falta de efectividad en el segundo, ante un Belgrano que aceleró en el momento justo durante la primera parte y lo liquidó sobre la hora, para llevarse un triunfo por 2-0 en su visita al estadio Presidente Perón, por el Torneo Clausura 2026.

El volante Lucas Zelarayán fue el autor del primer gol de la noche, con un zurdazo bajo y cruzado muy preciso, a los 40 minutos del primer tiempo, mientras que el mediocampista Franco “Mudo” Vázquez sentenció en el quinto minuto de descuento del segundo tiempo.

La derrota sostiene al equipo que dirige Sebastián “Chirola” Romero en el decimotercer puesto de la zona B, con apenas 11 puntos en 12 partidos, mientras que el “Pirata” trepó al lote de punteros del grupo, con 22 unidades.