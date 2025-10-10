Paraguay y Japón empatan 2-2 en amistoso previo al Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Eliminatoria sudamericana para el Mundial 2026

Las selecciones de fútbol de Paraguay y Japón empataron el viernes 2-2 en un partido amistoso de trámite parejo que disputaron en Osaka, en los primeros preparativos para el Mundial 2026.

Miguel Almirón abrió el marcador a los 20 minutos tras recibir un pase que controló con precisión antes de rematar a la valla del portero Zion Suzuki en una gran definición.

Cinco minutos más tarde, Japón igualó las acciones con un tanto de Koki Ogawa, quien remató con fuerza un balón que el arquero Junior Fernández rechazó primero con los puños pero terminó colándose hacia la red.

El conjunto sudamericano pasó adelante en el segundo tiempo cuando Diego Gómez cabeceó al arco en el centro del área aprovechando la habilitación de Juan José Cáceres a los 63 minutos.

En el final del duelo disputado en el Panasonic Stadium, Japón selló el empate con un tanto Ayase Ueda a los 93.

Paraguay obtuvo el último cupo directo a la Copa del Mundo en la eliminatoria sudamericana para regresar al torneo después de 16 años. El martes enfrentará en otro amistoso a Corea del Sur en Seúl.

(Escrito por Daniela Desantis)