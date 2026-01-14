Panamá debe cuidar su imagen antes de la Copa del Mundo, dice DT Christiansen

14 ene - La selección ‍de fútbol de Panamá debe cuidar su imagen en los partidos de preparación previos ‍a la Copa ⁠del Mundo, dijo el miércoles el director técnico Thomas Christiansen.

En el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la selección centroamericana quedó ubicada en el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Ghana.

"Nosotros tenemos que presentar un equipo competitivo, tenemos que cuidar mucho la imagen ‌de Panamá, de la selección. A ⁠los jugadores los veo con ⁠muchas ganas e ilusión de agradar", dijo Christiansen en conferencia de prensa donde dio a conocer ‍la convocatoria para los partidos de preparación ante Bolivia y México.

El domingo ⁠enfrentará a Bolivia en ‌el estadio IV Centenario de Tarija, y cuatro días después jugará ante México en el estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá.

"Estaremos con la preparación, encima de los ‌jugadores, es ‌una gran oportunidad para mostrarse. Si tienen buena actitud y cometen errores no me molestaré porque esto es fútbol, pero si no tienen actitud y más ​en un partido internacional, sí estaré muy molesto”, agregó el técnico danés.

"Esta es una oportunidad importante para ellos y deben aprovecharlo, tienen que estar enfocados”, apuntó.

A continuación, la lista de 24 jugadores convocados por Christiansen:

Porteros: John Gunn (NE Revolution II, EEUU), ‍Eddie Roberts (Estudiantes de Mérida, Venezuela).

Defensas: Richard Peralta (Monagas, Venezuela), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira, Venezuela), Daniel Aparicio (Real España, Honduras), Javier Rivera (Marathón, Honduras), Aimar Sánchez (NY Red Bull II, EEUU), Ariel Arroyo (Árabe Unido), Juan Hall (Sporting San ​Miguelito), Luis Asprilla (Tauro), Omar Córdoba (Plaza Amador), Orman Davis (Independiente), Kevin Galván (San Francisco).

Medios: Jovani Welch (Monagas, Venezuela), Kahiser Lenis (Jaguares de ​Córdoba, Colombia), Ricardo Phillips Jr, Abdul Knight y José Murillo (Plaza Amador), Ángel Caicedo (Independiente), Giovany ⁠Herbert (Árabe Unido), Héctor Hurtado( Sporting San Miguelito).

Delanteros: Kadir Barria (Botafogo, Brasil), Saed Díaz (Tauro), Gustavo Herrera (Sporting San Miguelito).

Con información de Reuters