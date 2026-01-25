Pafos vs Slavia Praga: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Champions

El cotejo entre Pafos y Slavia Praga, por la fecha 8 de la Champions, se jugará el próximo miércoles 28 de enero, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Alphamega Stadium.

Así llegan Pafos y Slavia Praga

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions

Pafos quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Chelsea por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 3 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Slavia Praga en partidos de la Champions

Slavia Praga viene de caer derrotado 2 a 4 ante Barcelona. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 2 empatados. Marcó 2 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.

Horario Pafos y Slavia Praga, según país