Pafos vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

El cotejo entre Pafos y Mónaco, por la fecha 5 de la Champions, se jugará el próximo miércoles 26 de noviembre, a partir de las 14:45 (hora Argentina), en el Alphamega Stadium.

Así llegan Pafos y Mónaco

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions

Pafos logró un triunfo por 1-0 ante Villarreal. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso e igualó 2, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 2 a favor.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Champions

Mónaco llega con ventaja tras derrotar a FK Bodo/Glimt con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez y ha empatado en 2 ocasiones en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 4 goles y le han convertido 6.

Horario Pafos y Mónaco, según país