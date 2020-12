El Pollo Vignolo tuvo que pedir un corte.

El ex-futbolista Oscar Ruggeri protagonizó un incómodo momento al aire de ESPN: molesto con un comentario de Federico Bulos, optó por irse del programa. El momento fue advertido por Sebastián Vignolo, quien en tono risueño soltó: "Nos metimos en un lío". Ahora, bien, ¿qué fue lo que ocurrió?

Mientras en F90 se encontraban debatiendo sobre el presente de River Plate, el Pollo le consultó a Federico Bulos si elegiría ser hincha del Millonario debido al contexto auspicioso en que se encuentra desde hace años. Asintiendo, Bulos agregó: "Y, si gana todo". Allí fue cuando Ruggeri lo escuchó, se indignó y optó por irse del estudio.

El Cabezón se levantó de su silla, se colocó el barbijo y alertó a sus compañeros. "Es muy temprano", soltó Daniel Arcucci. Por su parte, Vignolo atinó a reirse y a invitar a Ruggeri a tomar un café. Instantáneamente, el Pollo solicitó que el programa vaya a un corte y se pudo escuchar que el ex campeón del mundo soltó una palabra contundente: "Chau".

Lo acontecido generó risas en el estudio de ESPN. Ruggeri sólo atinó a simular un enojo que no fue y no se marchó del programa. De todos modos, este episodio televisivo cautivó la atención de la audiencia y sacó muecas de alegría en épocas donde el fútbol aún sigue llorando el fallecimiento de Diego Armando Maradona.

Quién es "Marina", la misteriosa mujer que llamó a Ruggeri y lo sorprendió al aire

En los últimos días, Oscar Ruggeri fue centro de las noticias luego de un misterioso llamado que recibió al aire de ESPN. "Es Stoichkov", lanzó el Cabezón. Sin embargo, del otro lado del teléfono pudo escucharse una voz femenina (a la que llegó a escuchársele el nombre de "Marina") que le manifestó: "¿Cómo andás Oscar?".

Luego de explicar que se le "cruzaron los llamados" por un error del teléfono móvil, muchos fueron los rumores de infidelidad que rondaron la vida del ex defensor central de la selección argentina. Ahora bien, ¿quién es "Marina"? El misterio ha sido revelado por el propio Ruggeri al aire de F90 (90 minutos de fútbol).

En verdad, "Marina" no existe. Quien llamó a Oscar Ruggeri fue una empleada del Marinas Golf Club de Tigre. Allí, el cordobés acude a menudo con su esposa Nancy para almorzar o cenar. Visiblemente molesto con Sebastián Vignolo, el Cabezón lanzó: "Negro, te banco, y a vos Cholo. Vos me mandaste así (al frente). Vos conocés que es Marinas Golf, un barrio. No es Marina".