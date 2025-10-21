Rusos no podrán competir como neutrales en los Juegos de Inverno de Milán-Cortina

FOTO DE ARCHIVO. Una vista aérea muestra los anillos olímpicos y la pista Olympia delle Tofane en Cortina, que albergará la competencia de esquí alpino femenino durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, en Cortina, Italia

Los esquiadores y snowboarders rusos y bielorrusos no podrán competir en los Juegos Olímpicos de Invierno del año que viene, ni siquiera como atletas neutrales, después de que el organismo rector votó el martes no permitirles participar en las pruebas de clasificación.

El Comité Olímpico Internacional (COI) había dicho previamente que permitiría a rusos y bielorrusos participar en los Juegos del 6 al 22 de febrero en Italia, pero que la decisión final correspondería a las federaciones deportivas individuales (FIS).

"El Consejo de la FIS (...) votó no facilitar la participación de atletas de Rusia y Bielorrusia como Atletas Individuales Neutrales (AIN) en los eventos de clasificación de la FIS para los Juegos Olímpicos de Invierno y Paralímpicos de Milán Cortina 2026", dijo la FIS en un comunicado.

"El régimen AIN del Comité Olímpico Internacional se ha establecido como una posible vía para que los atletas de Rusia y Bielorrusia compitan en los Juegos Olímpicos, y cada Federación Internacional sigue siendo responsable de la decisión sobre si permite que estos atletas participen en su sistema de clasificación existente".

El COI suspendió al Comité Olímpico Ruso en octubre de 2023 por reconocer los consejos olímpicos regionales de las regiones de Ucrania ocupadas por Rusia, Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia, tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Los esquiadores rusos y bielorrusos tampoco podrán competir en los Juegos Paralímpicos del año que viene. El Comité Paralímpico Internacional había levantado en septiembre su prohibición a los atletas de ambos países, despejando el camino para que estuvieran en Milán-Cortina bajo su propia bandera.

Con información de Reuters