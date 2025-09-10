Kipchoge y Hassan correrán el maratón de Nueva York en noviembre

Foto de archivo de la neerlandesa Sifan Hassan cruzando la meta para ganar el Maraton de Sidney

El ex plusmarquista mundial Eliud Kipchoge y la campeona olímpica Sifan Hassan debutarán en el maratón de Nueva York en noviembre, anunciaron el miércoles los organizadores, New York Road Runners.

La dupla encabezó el Maratón de Sídney el mes pasado, cuando la carrera, de 25 años de antigüedad, fue elevada a la categoría de World Marathon Majors, y la neerlandesa cruzó la meta en dos horas, 18 minutos y 22 segundos.

Hassan, la tercera mujer más rápida de todos los tiempos en la distancia, terminó tercera en Londres con un tiempo de 2:19:00 a principios de este año.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Kipchoge, de 40 años y campeón olímpico en Río de Janeiro y Tokio, no ha ganado un maratón desde su undécimo triunfo en Berlín hace dos años.

Se convirtió en la primera persona en correr un maratón en menos de dos horas en 2019, aunque el intento no fue reconocido como un récord oficial ya que no se adhirió a las reglas de World Athletics.

Nueva York es la única gran prueba de maratón en la que Kipchoge no ha corrido antes.

El dúo se une a un grupo en el que figuran los campeones defensores masculino y femenino, el neerlandés Abdi Nageeye y la keniana Sheila Chepkirui, así como vencedores previos como los también kenianos Albert Korir y Evans Chebet.

Con información de Reuters