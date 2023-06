Quién es Nikola Jokic, figura de Denver Nuggets y de la NBA

El serbio es actualmente uno de los mejores jugadores de la NBA, pero detrás de su éxito se esconde una increíble historia.

Los Denver Nuggets se consagraron como los gloriosos campeones de la NBA por primera vez en su historia. De la mano de su más destacado jugador, Nikola Jokic, quien fue nombrado el MVP de la serie, lograron asegurar la victoria en el quinto partido contra Miami Heat.

En este artículo te contamos la increíble historia de Jokic, sus orígenes en Serbia, los problemas que tuvo que enfrentar y su llegada a la NBA donde año a año fue creciendo hasta hacer historia.

La biografía de Jokic

Apodado como "The Joker", Jokic nació en Sombor, una localidad de la ex Yugoslavia y actualmente parte de Serbia, en medio de la devastadora Guerra de los Balcanes, uno de los conflictos más violentos desde la Segunda Guerra Mundial. A los cuatro años, vivió entre bombardeos constantes provenientes de la OTAN, que asolaron al país durante 11 semanas.

"Recuerdo las sirenas, los refugios antibombas, las luces siempre apagadas... Vivíamos prácticamente en la oscuridad. Incluso a las 9 de la mañana todo estaba apagado. No podía salir solo, mi madre no me dejaba si mis hermanos no me acompañaban", reveló en una entrevista con el sitio Bleacher Report. Este suceso. traumático para cualquier niño, Jokic logró superarlo. Sin embargo, más adelante enfrentó otro desafío poco imaginable para alguien con su imponente físico: la obesidad. "Sí, era el más robusto, el más grande, pero también el mejor del equipo", recuerda.

También tuvo un serio problema de adicción a la comida y a la bebida en su adolescencia, lo que influía en su estado físico. “Bebía mucho, unos tres litros al día de Coca-Cola. Nunca bebía por la mañana, eso sí, porque había que entrenar y no me sentaba bien. Pero después de los entrenamientos ya no podía parar, era un vaso detrás de otro. Pero en mi primer vuelo a Denver me tomé la última. Desde entonces nada, ni una en un año y medio. Y ha sido fácil y me siento muy bien, me gusta ver que no la necesito”, le contó a ESPN en 2017 el propio Jokic.

Su llegada a la NBA y el éxito

Jokic fue nombrado MVP en tres ocasiones.

Nikola Jokic comenzó en el equipo serbio El Mega Vizura (ahora llamado KK Mega Bemax) en la Liga Adriática en 2012, donde su talento no pasó desapercibido y captó la atención de los equipos de la NBA.

En el draft de la NBA de 2014, los Nuggets lo seleccionaron en la segunda ronda, pero Jokic optó por quedarse en Europa para desarrollarse y ganar experiencia antes de unirse a Denver en la temporada 2015-2016. Desde entonces, ha sido una pieza clave en el equipo, convirtiéndose en su jugador franquicia.

En la temporada 2018-19, Jokic lideró a los Nuggets hasta las semifinales de la Conferencia Oeste, obteniendo su primera selección para el All-Star y el primer equipo del All-NBA. En la siguiente temporada, repitió los honores de All-Star y All-NBA, llevando a su equipo hasta las finales de la Conferencia Oeste.

En la temporada 2022-23 guió a los Nuggets a su primera aparición en las Finales de la NBA y, finalmente, a coronar su primer campeonato y lograr el ansiado anillo en una serie donde superaron ampliamente a Miami Heat en cinco juegos.

Una vez finalizado el partido decisivo, todas las miradas se dirigieron al jugador serbio, que tuvo una actuación espectacular: anotó 28 puntos, capturó 16 rebotes y realizó 4 asistencias. La NBA reconoció el esfuerzo y talento del jugador de 2,11 metros de altura durante toda la temporada y lo seleccionó como el MVP de las Finales, siendo esta la segunda vez que recibe dicho reconocimiento.

Jokic ha dejado su marca en la historia de la NBA, figurando entre los diez primeros jugadores con más triples-dobles en la lista histórica (tanto en temporada regular como en playoffs), siendo el principal jugador europeo y pivote en esta categoría. Además, posee el récord del triple-doble más rápido, logrado en solo 14 minutos y 33 segundos. También ha obtenido una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016.