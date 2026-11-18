Nicolás Paz tiene una celebración particular cada vez que convierte un gol: se tapa el rostro con las manos y entrelaza los dedos, en un gesto que ya se convirtió en una de sus marcas registradas dentro de una cancha. El futbolista de la Selección Argentina y del Como de Italia repite este festejo tanto en su club como con la camiseta albiceleste, lo que despertó la curiosidad de los hinchas. Detrás de ese movimiento hay una referencia cinematográfica que rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

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El origen del festejo de Nico Paz

La interpretación que más fuerza tomó sobre el significado de la celebración de Nico Paz es que se trata de un homenaje a Bane, uno de los villanos más reconocidos del universo de Batman. El personaje, famoso por su máscara que cubre la boca y parte del rostro, habría inspirado el gesto que realiza el mediocampista después de cada conquista.

El icónico villano de Batman y Nico Paz.

Al taparse la cara y entrelazar los dedos, Paz reproduce una imagen que los fanáticos relacionaron inmediatamente con la apariencia del antagonista de la historia del Caballero de la Noche. De esta manera, el futbolista construyó una forma particular de festejar sus goles, que lo distingue de otros jugadores.

Sin embargo, hay una aclaración importante: el propio Nico Paz nunca confirmó públicamente que su celebración tenga relación directa con Bane. Por lo tanto, aunque la teoría se instaló entre los hinchas y se convirtió en la explicación más difundida, todavía no existe una confirmación oficial del protagonista.

Un festejo que repite tanto en Argentina como en Italia

La celebración no es exclusiva de sus actuaciones con la Selección Argentina. Paz también la realiza cuando convierte con el Como, equipo en el que se consolidó como una de las grandes figuras jóvenes del fútbol italiano.

Su gesto volvió a llamar la atención durante el amistoso de la Albiceleste frente a Costa Rica, cuando convirtió dos goles en el estadio Mario Alberto Kempes y repitió su característica postura después de cada anotación. El festejo comenzó así a ganar todavía más popularidad y a convertirse en una imagen asociada al crecimiento del mediocampista.

Nico Paz en el Como.

Nico Paz, una de las grandes apariciones de la Selección Argentina

Más allá de la curiosidad por su celebración, el presente futbolístico de Paz explica por qué cada una de sus apariciones genera tanta expectativa. Su talento, capacidad para llegar al área y buena pegada lo posicionan como uno de los jugadores con mayor proyección del seleccionado.

Con apenas 22 años, el futbolista empieza a ganar protagonismo en el equipo nacional y aparece entre los nombres que pueden asumir responsabilidades en la nueva etapa de la Argentina. Así, mientras continúa construyendo su camino en el fútbol europeo y en la Selección, su particular festejo también se transforma en una señal de identidad: una celebración que despierta curiosidad cada vez que la pelota termina en el fondo de la red.