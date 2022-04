Lujos y triples: debut sorprendente de Luca Vildoza en la NBA

En su estreno en Milwaukee Bucks, el ex-Quilmes de Mar del Plata tuvo una buena actuación.

El viernes 22 de abril quedará grabada como otra fecha importante para el básquetbol de nuestro país: el base Luca Vildoza debutó en la NBA y se convirtió en el argentino número 16 en participar de la liga más importante del mundo. Además, para coronar una noche especial, el estreno se dio en la victoria de su equipo Milwaukee Bucks frente a Chicago Bulls 111-81, en la primera ronda de los Playoffs de la Conferencia Este. Noche redonda.

La presentación en el estadio United Center de Chicago, Estados Unidos, pudo darse gracias la diferencia que sacó el equipo de Mike Budenholzer. A falta de 8 minutos para la finalización del último cuarto, cuando todo estaba definido, el argentino hizo su ingreso en la duela y no pasó desapercibido: suelto, animándose a tirar lujos en los pases cada vez que podía, como una asistencia de faja que terminó en volcada, sorprendió a propios y extraños con su soltura. En la planilla fría, sus números indicaron un triple para sus primeros puntos en la liga, 3 asistencias, un rebote y 2 robos, que iban a hacer buenos teniendo en cuenta que llegó hace poco a la franquicia.

Vildoza pudo tomarse una revancha y sacarse la espina que llevaba clavada desde hace tiempo por su anterior paso frustrado por New York Nicks, en donde no pudo debutar en la competición plagada de estrellas al ser cortado antes del inicio de la temporada, por una lesión en uno de sus pies que lo alejó de las canchas por varios meses. Los Bucks, que son los últimos campeones de la NBA, sorprendieron con su rápida contratación de cara a los playoffs y el base de la selección argentina no desaprovechó su primera oportunidad.

Milwaukee, que intentará defender el título, con esta victoria se pusó 2-1 sobre los "Bulls" y buscará liquidar la serie el domingo 23 de abril, desde las 14 (hora Argentina). En el equipo que fue visitante, Milwaukee, la clave fue la máxima estrella Giannis Antetokounpo, que aportó 18 puntos, 9 asistencias y 7 rebotes. Otros que se destacaron fueron Grayson Allen (22 unidades), Bobby Portis (18) y Jrue Holiday (16-6-6). En el equipo local de Illinois, que tuvo un muy flojo rendimiento, los jugadores con más protagonismo y puntos estuvieron entre Nikola Vucevic (19), Zach LaVine (15) y DeMar DeRozan (11).

Los 16 argentinos que jugaron en la NBA

La historia y relación de los argentinos en la NBA viene siendo dulce en las últimas décadas. Además de Vildoza, hay 15 jugadores que compitieron en la liga por excelencia de este deporte: los anteriores fueron Juan Ignacio ‘Pepe’ Sánchez, Rubén Wolkowyski, Manu Ginóbili, Carlos Delfino, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Walter Herrmann, Luis Scola, Pablo Prigioni, Nicolás Laprovittola, Nicolás Brussino, Patricio Garino, Facundo Campazzo (Denver Nuggets), Gabriel Deck y Leandro Bolmaro (actualmente en Minnesota Timberwolves).