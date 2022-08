Kevin Durant definió su futuro en la NBA y Facundo Campazzo espera su chance

La novela, que había comenzado en junio, finalizó y se confirmó dónde seguirá jugando Kevin Durant en la NBA. Facundo Campazzo podría tener ofertas a partir de este hecho.

Luego de varias semanas de especulación y una novela que parecía no tener fin, se confirmó el futuro de Kevin Durant en la NBA. A través de un comunicado, los Brooklyn Nets informaron que el alero superestrella seguirá ligado a la franquicia de Nueva York.

Tras haber solicitado a fines de junio ser transferido si el Coach, Steve Nash, y el General Manager, Sean Marks, no se marchaban del equipo, Durant dio un giro inesperado en su dura postura y se quedará en los Nets. Y así lo comunicó la franquicia en sus redes sociales: "Steve Nash y yo (Marks), junto a Joe Tsai y Clara Wu Tsai (los propietarios de la franquicia), nos reunimos con Kevin Durant y Rich Kleiman (agente y socio empresarial del basquetbolista) ayer en Los Angeles. Llegamos al acuerdo de continuar con nuestra sociedad. Estamos enfocados en el basquetball, con un objetivo colectivo en mente: construir una franquicia duradera para traer un campeonato a Brooklyn".

Después de que el exjugador de Golden State Warriors comunicara su deseo de ser traspasado, se movieron los cimientos del mercado de pases por los coletazos que podía traer en todos los planteles la salida de KD de Brooklyn. Si bien varias franquicias se interesaron por él, con contratos megamillonarios, ninguno terminó de convencer a los Nets y se mantuvieron firmes en su postura: la única posibilidad de que se marchara era cerrando "el mejor intercambio de la historia', como lo definieron. Ante esta situación, todas las ofertas se empezaron a caer y no hubo acuerdo posible.

Luego de que el pedido de Durant se hiciera público, Tsai salió apoyar a Nash y Marks y la relación tensa comenzó a bajar y todo parece haberse arreglado. KD tiene cuatro años más de contrato con Brooklyn Nets, en donde percibirá más de 190 millones de dólares por esas cuatro temporadas.

El futuro de Facundo Campazzo en la NBA, tras la confirmación de Durant

Facundo Campazzo, su sueño de seguir en la NBA puede darse con la continuidad de Durant en los Nets.

Facundo Campazzo se encuentra concentrando con la Selección Argentina en vista a la ventana de la clasificación al Mundial y a la AmeriCup. El exbase de Denver Nuggets aún se encuentra sin equipo confirmado para la temporada que viene y la confirmación de Durant en los Nets podría abrirle un lugar en la competencia más importante del mundo.

Es que al no esperar grandes cambios, las franquicias se preparan en terminar de ajustar sus planteles con algunos detalles y ahí podría aparecer el exjugador de Peñarol de Mar del Plata. Si bien el argentino desea continuar en la NBA, al no tener ofertas concretas sabe que le dificulta su sueño y que el Real Madrid lo espera con los brazos abiertos en España. Sobre su futuro cercano, Campazzo señaló: "Mi prioridad es esperar a que se empiece a mover el mercado y a partir de ahí tomar una decisión. Tengo toda mi energía puesta en la Selección. No estoy tranquilo, porque soy ansioso con el tema pero ahora aprendí a esperar. Mi prioridad es seguir en la NBA".