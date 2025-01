Impacto en la NBA por la increíble jugada de Morant sobre Wembanyama

Ja Morant protagonizó frente a Wembanyama, uno de los mejores defensores de la NBA, una de las volcadas más impactantes de la temporada.

Ja Morant protagonizó este miércoles una de las mejores jugadas en lo que va de la temporada de NBA. En la victoria de su equipo frente a San Antonio Spurs por 129 a 115, el base de los Memphis Grizzlies trasladó la pelota desde su propio campo, superó la marca de Stephon Castle y saltó sobre Victor Wembanyama, uno de los mejores defensores de la liga, para realizar una impactante volcada. A pesar de que la anotación no contó (los árbitros señalaron una falta previa), el momento se hizo rápidamente viral en las redes sociales.

A pesar de los más de 30 centímetros de diferencia entre Morant y el pívot francés, el jugador del conjunto de Tennessee no se achicó y encaró el aro a pesar de la marca de uno de los candidatos al DPOY (Jugador Defensivo del Año por sus siglas en inglés), quien ya tenía ocho tapones en su cuenta personal. "Era solamente otra persona frente al aro", declaró una vez finalizado el partido, a la vez que admitió que "no suele escuchar los silbatos" mientras ataca en la pintura.

El presente de los Grizzlies y los Spurs en la NBA: cuáles son sus chances de jugar playoffs

Ambos equipos atraviesan presentes disímiles en la Conferencia Oeste de la NBA: tras esta victoria, Memphis alcanzó un récord de 26 triunfos y 15 derrotas, y se ubica tercero por detrás de Oklahoma City Thunder y Houston Rockets. Con la mitad de los partidos de la temporada disputados, el cuadro dirigido por Taylor Jenkins se perfila como uno de los candidatos a alcanzar la post-temporada.

Por su parte, los Spurs marchan 12vos a pesar de contar con Wembanyama, pick número 1 del Draft 2023 y protagonista absoluto de la liga (promedia 24.7 puntos, 10.7 rebotes y 4 bloqueos por encuentro). Sin embargo, el equipo del histórico Gregg Popovich está a tan sólo tres partidos de diferencia de Los Angeles Clippers, que actualmente marcha quinto en la clasificación; si bien son varios los contendientes, los texanos siguen con chances de entrar en playoffs una vez finalizada la temporada regular.

El momento exacto de la brutal volcada de Morant sobre Wembanyama.

La sorprendente revelación de LeBron James sobre su prematuro retiro de la NBA: "Lo pensé"

A sus 40 años y aún en actividad, LeBron James es una de las leyendas más importantes del básquet a nivel mundial. Su vigencia en la disciplina y los numerosos logros que consiguió a nivel individual y colectivo en la NBA lo colocan en la discusión por ser el mejor jugador de la historia cabeza a cabeza con Michael Jordan. Sin embargo, este miércoles reveló una impactante historia sobre cómo consideró retirarse prematuramente y dedicarse a otro deporte en el mejor momento de su carrera.

El ala-pívot de Los Angeles Lakers (conjunto que marcha séptimo en la Conferencia Oeste) contó en el podcast New Heights de los hermanos Kelce (Travis, pareja de la cantante Taylor Swift, y Jason) que estuvo cerca de soltar la pelota naranja para llegar a la National Football League (NFL), la liga de fútbol americano en Estados Unidos: "La única vez que realmente me lo tomé muy en serio, creo que fue en 2011, cuando tuvimos el cierre patronal de la NBA. Y no sabía cuándo íbamos a llegar a un acuerdo con los propietarios y poner en marcha nuestra liga de nuevo. Así que, de hecho, lo pensé un poco en ese momento. Todavía era lo suficientemente joven para salir a jugar con ustedes, pero esa es la única vez que realmente lo consideré seriamente. He tenido sueños serios sobre eso todo el tiempo", declaró.