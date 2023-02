Golpe en la NBA: Kevin Durant cambió de equipo y Dallas Mavericks suma estrellas

El traspaso del alero superestrella desató una revolución de movimientos en las franquicias de la competencia más importante del mundo.

La NBA ha dado un fuerte golpe: a falta de 12 horas para el cierre de mercado de traspasos, Kevin Durant dejó los Brooklyn Nets y arribó a los Phoenix Suns, donde formará un temible "Big Three" junto a Chris Paul y Devin Booker. El acuerdo incluye a otros jugadores y elecciones para próximos Drafts.

La competencia más apasionante y exigente del mundo del básquet ha dado un giro inesperado el pasado miércoles. El traspaso de Durant a los Suns generó una revolución en la NBA y un efecto cáscada de movimientos entre varias franquicias. La llegada de uno de los mejores aleros del mundo al equipo de Arizona incluye la salida de Jae Crowder, Mikal Bridges y Cam Johnson, así como diferentes rondas de Draft como compensación para los neoyerquinos. Además, los Nets, que perdieron en los últimos días a Kyrie Irving, entregaron en el cambio a TJ Warren, que regresará a su antigua franquicia.

Durant, 13 veces protagonista de los All Star, venía teniendo una buena temporada, promediando 30 puntos por juego. Sin embargo, el traspaso de Irving a Dallas Mavericks aceleró su decisión de irse a un equipo que tengas ambiciones más grandes y que pueda luchar por el título, y ahí aparecieron los Suns. Incluso, el pasado verano el bicampeón con Golden State había estado cerca de pasar a dicho club, pero el acuerdo se había frustrado por una cuestión salarial.

De esta manera, Phoenix conformará un "Big Three" que invita a soñar, con Durant, Paul y Booker manejando el perímetro y que, de manera natural, se convierte en uno de los máximos candidatos a jugar las finales de la actual temporada. En la tabla de la Conferencia Oeste, el equipo conducido por Monty Williams se ubica 5º, con un récord de 30-26.

La noticia trascendió por fuentes especiales de la competición horas después de Mat Ishbia, nuevo propietario mayoritario de los Suns, fuera presentado de manera pública. Según periodistas cercanos al flamante dueño, la idea principal de su llegada a la franquicia es revoluvionar la ciudad y que el equipo pueda conseguir al fin su primer anillo de la NBA, ya que la última vez que jugó las finales fue hace dos temporadas, cuando cayeron ante los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo.

El mensaje de Kyrie Irving a Kevin Durant tras su salida de los Nets

Luego de la confirmación del traspaso de Durant a Phoenix, Irving, compañero hasta hace pocos días en Brooklyn, dio detalles de la relación que mantenía con "Durantula": "Nunca ha habido un momento en el que haya sentido que él se ha enfadado conmigo por los pecados que he cometido o que yo me haya enfadado con él. Simplemente intentamos entendernos y crecer como seres humanos, crecer como hermanos.

Y luego agregó: "Él se está haciendo un poco mayor, yo me estoy haciendo un poco mayor, simplemente me encanta la competencia, ahora que podemos estar en la misma conferencia, y doy la bienvenida a todo eso. Le veré un poco más, probablemente jugaré mucho más contra Phoenix. Eso es lo que me hace ilusión. Todo lo demás, me alegro de que haya salido de allí".

Se prevee que Durant, que se está recuperando de una distensión en su rodilla derecha, podrá hacer su debut con los Suns el domingo 5 de marzo, justamente ante los Mavericks de Irving en el American Airlines Center de Dallas. Con el incorporación de nueva superestrella, los de Arizona suman más fuerza para pelear en la zona pintada junto a Deandre Ayton.

Los pases de la NBA

El límite de traspasos de la NBA estuvo estipulada para el jueves 9 de febrero de 2023, donde las franquicias de la liga tenían tiempo hasta las 15:00 del Este de Estados Unidos para realizar los cambios que desearan. Y en las últimas horas se produjo un "boomb" de intercambios de todo tipo.

Nets - Mavericks

Kyrie Irving y Markieff Morris rumbo a Dallas en un traspaso en el que los Mavericks envían a Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, una primera ronda de 2029 y dos segundas rondas a Brooklyn.

Nuggets - Clippers

Los Nuggets mandan al joven Bones Hyland a los Los Angeles Clippers a cambio de dos segundas rondas del draft.

Grizzlies - Rockets - Clippers

Los Rockets envían al escolta Eric Gordon a los Clippers y a cambio reciben al experimentado John Wall, aunque los rumores indican que será cortado. Además, los Grizzlies mandan a Danny Green a los Rockets y tres segundas rondas a los Clippers. A cambio, consiguen a Luke Kennard por parte de los angelinos.

Lakers - Magic

Los Lakers, que ya habían recibido a D'Angelo Russell y se desprendieron de Rusell westbrook, mandan a Patrick Beverley a los Magic a cambio de Mo Bamba.

Warriors - Blazers

Los Warriors, en una buena movida, recuperan a Gary Payton II, que fue clave en el anillo de la temporada pasada, a cambio de Kevin Knox y cinco segundas rondas.