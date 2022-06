Facundo Campazzo ya es agente libre pero tiene el sueño de seguir en la NBA

El base argentino ingresa de manera oficial en la agencia libre y puede ser contratado por cualquier franquicia que lo desee.

En la tarde de este jueves 30 de junio se confirmó lo que era un secreto a voces en la NBA. Facundo Campazzo se convirtió en agente libre y se despidió de Denver Nuggets. Atlanta Hawks, que había demostrado interés en él cuando había finalizado la temporada regular, suena como una posibilidad fuerte ante el poco recambio en la posición de base. Aunque el deseo del base argentino es continuar en la competencia más importante del mundo, el Real Madrid se frota las manos para repatriarlo.

La última campaña del cordobés en Denver fue determinante para que decidieran negarle otra oportunidad en el plantel de cara a la temporada 2022/2023, y "Facu" intuía más que nadie que esto podía darse. Sus números en la pasada 2021/2022 fueron el detonante para su salida: promedió 5.1 puntos, con un 36% de tiros de campo, 3.4 asistencias, 0.4 rebotes, y 1 robo en 18.1 minutos por partido. Si bien sus porcentajes se ajustan a los de un jugador suplente como lo fue, lo cierto es que su escaso protagonismo durante el final del torneo y, más aún, en los playoffs, donde ingresaba en los "minutos basura", fueron el empujón definitivo del equipo dirigido por Michael Malone.

Aunque sus estadísticas no hayan variado de manera significativa con respecto a la primera, la diferencia estuvo en el ingreso a la rotación habitual de la plantilla de "Bones" Hyland, un supertalento de 21 años que juega en la misma posición del exjugador de Peñarol de Mar del Plata y que, además, es el estereotipo ideal de la NBA por su dinámica, habilidad y capacidad de tiro. Como si fuera poco, más allá del traspaso de Will Barton y Monte Morris a los Washington Wizards, se suma el canadiense estrella Jamal Murray, quien se recuperó de la lesión en su rodilla que no lo dejó competir durante la pasada temporada.

Los "Hawks" habían sido una de las franquicias que posaron sus ojos en él en caso de que los Nuggets decidieran no renovar su contrato. Finalmente, con la noticia confirmada, habrá que esperar si el equipo dirigido por Nate McMillan le ofrece continuar su carrera allí para que pueda ser recambio de la superestrella Trae Young. Aunque Facundo confesó en reiteradas ocasiones que su deseo es seguir en la competencia más exigente del mundo, se especula si el Real Madrid de Chus Mateo, coach interino de los españoles tras el infarto que sufrió el histórico Pablo Laso, lo tienta para su regreso al Estadio WiZink Center, donde brilló en tres temporadas con el equipo blanco.

Luca Vildoza y Leando Bolmaro, presentes en la Summer League

Los bases argentinos de Milwaukee Bucks y de Minnesota Timberwolves estarán en la próxima edición de la Summer League de la NBA, que se disputará entre el 7 y el 17 de julio en Estados Unidos. La competencia amistosa de verano se utiliza como banco de prueba para aquellos jugadores que no suelen tener minutos durante la temporada regular y que intenten ganarse un puesto o un contrato.

Vildoza, con pasado en en el Baskonia de España y Quilmes de Mar del Plata, tuvo minutos en los últimos playoffs con la franquicia de la Conferencia Este. El marplatense se entrena desde hace dos semanas con el equipo y volverá a ser parte de la plantilla, a diferencia de lo que había ocurrido en su primera campaña en New York Knicks, en donde no llegó a debutar oficialmente a causa de una lesión en el pie que le valió la recisión de su vínculo. Debutará el 8 de julio frente a Brooklyn Nets, con transmisión de ESPN, a las 20.00 de Argentina.

El panorama para Bolmaro es completamente distinto: el versátil cordobés se encuentra con el seleccionado argentino para afrontar la ventana para el Mundial 2023 y se sumará a Minnesota tras su participación en Sudamérica. Su primer partido será el viernes 8 contra Denver Nuggets (20.00, de Argentina).