Dura noticia contra el básquet argentino en la NBA: Bolmaro afuera de la Liga

El escolta argentino deberá buscar otra franquicia en Estados Unidos o regresar a alguna liga FIBA de otro continente. El básquet europeo sería la opción más viable.

El argentino Leandro Bolmaro fue cortado por los Utah Jazz este jueves y ya no quedan argentinos en la NBA tras la anterior salida de Facundo Campazzo. El equipo que se está quedando afuera en este momento de los Playoffs decidió rescindirle el contrato y, de esta manera, el cordobés deberá buscar su futuro en otra franquicia estadounidense o volver a alguna liga FIBA cuando faltan diez 10 días para la Selección Argentina se juegue su clasificación al Mundial 2023.

Según el reporte del periodista Shams Charania de The Athletic especializado en la compteción, los Jazz decidieron cortar el contrato con Bolmaro justo a mitad de temporada. El exjugador del barcelona de España, que había llegado desde Minnesota Timberwolves, tenía vínculo garantizado hasta el final de la actual temporada, sin embargo el equipo conducido por Will Hardy rompió el acuerdo y deberán pagarle los 2,5 millones de dólares como lo establecían los papeles. La noticia se veía venir luego el Jazz no hiciera uso de su opción para extender su contrato de novato y se supierra que sería agente libre al finalizar la actual temporada.

El jugador surgido de Las varillas ahora tendrá 48 horas para esperar si alguna de las 29 franquicias lo quiere fichar con su contrato actual. En caso de que no llegue ningún ofrecimiento, Bolmaro podrá negociar un nuevo acuerdo, de duración y monto, con cualquiera de esos equipos. La tercera opción, para nada despecriable y que se puede llegar a dar, es que vuelva a jugar al básquet FIBA, lugar desde el que arribó a la NBA cuando jugaba para el Barcelona. Pese a que los clubes europeos tienen sus planteles completos y están en plena temporada, los mercados de fichajes continúan abiertos y el cordobés ya demostró que puede ser una estrella en aquellas tierras.

Los números de Leandro Bolmaro en Utah Jazz

Bolmaro llegó a la ciudad de Salt Lake City para el comienzo de la temporada 22-23 como parte del paquete que dejó a Rudy Gobert en Minneapolis y con un equipo que le podía dar más protagonismo que en los Timberwolves. Sin embargo, sólo disputó 14 partidos con Utah, en los que promedió 0,4 puntos en 4,9 minutos. Tras no conseguir el nivel esperado, Bolmaro fue bajado hacia el equipo de la G-League de la franquicia, donde allí sí pudo desarrollarse más y mostrar sus cualidades en una liga mucho menos competitiva que no alcanzó para asegurar su futuro en el primer equipo.

Bolmaro, durante uno de sus 14 partidos en Utah.

El jugador de 22 años, que fue elegido en el primer pick de primera ronda del draft 2020, deberá apurarse si quiere estar en los partidos definitorios de la Selección Argentina a finales de febrero para clasificar al Mundial 2023, ya que necesitará firmar con un equipo que le garantice un seguro para poder jugar por el seleccionado. Aunque aún no pudo demostrar todo su potencial en la mejor liga del mundo, Bolmaro tiene aptitudes para volver más temprano que tarde a alguna franquicia de la NBA.