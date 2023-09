Antetokounmpo se metió en la polémica de los "campeones del mundo" de NBA: "Manu dijo"

La estrella de los Milwaukee Bucks se metió de lleno en el debate que generó antipatía en la competencia más importante del básquet.

La polémica en la liga más exigente del mundo sumó un nuevo capítulo con una de sus máximas figuras. Giannis Antetokoumpo, estrella de Milwaukke, defendió al atleta estadounidense Noah Lyles por los ataques que recibió luego de expresar que es un grave error considerar "campeón del mundo" al equipo ganador de la NBA y hasta citó a Emanuel Ginóbili.

"Tengo que ver las finales de la NBA y ver cómo se les llama campeones del mundo. ¿Campeón mundial de qué?… ¿Estados Unidos? No me malentiendas. Amo a Estados Unidos, por momentos, pero no somos el mundo. Aquí sí somos el mundo. Están casi todos los países peleando entre todos, luchando por ganar, usando sus banderas para mostrar que están siendo representados. En la NBA no hay banderas. Debemos hacer más. Debemos representar al mundo", lanzó el norteamericanoen el Mundial de Atletismo en Budapest semanas atrás.

La declaración de Lyles fue contundente, en relación a que en la NBA se consideran campeones del mundo por obtenter un título en la competencia estadounidense. El video se hizo viral rápidamente y varias figuras de aquel país recogieron el guante y criticaron con dureza al tricampeón en Budapest, como Kevin Durant y Damian Lillard, entre otros. Sin embargo, Giannis, que suele estar atento a estas cuestiones, no ocultó su sentimineto y apoyó la opinió de Lyles.

La defensa de Antetokounmpo a Lyles tras el enojo de la NBA

En diálogo con el podcaste 48 Minutes, el griego campeón con los Bucks en 2021 fue consultado sobre la controversia que se armó en torno a los dichos de Noah y comentó: "Quería apoyarlo tanto... Recibió tanto odio por decir lo obvio, parece que la gente no lo entiende. Cómo digo esto amablemente. Creo que en ningún deporte alguien se considera ‘campeón del mundo’. Por ejemplo en el fútbol, que es mucho más grande y más popular que la NBA. El ganador de la Champions no se considera como campeón del mundo. Cuando ganás la Copa del Mundo después de enfrentar a Estados Unidos o los países que te toque del planeta, ahí sí podés de decir que sos campeón del mundo”.

Luego, para reforzar su opinión, Giannis puso como ejemplo al mejor juagdor de la historia de Argentina: "En la NBA se dicen ‘campeones del mundo’ y para mí, una vez Manu Ginóbili lo dijo... no sé si debería decirlo. Creo que cuando Argentina ganó la Copa del Mundo en 2006, Manu dijo: ‘Yo soy el campeón del mundo y ustedes son los campeones de la NBA. Pero yo soy el campeón del mundo porque vencí a Grecia, a Estados Unidos, vencí a España, a Brasil. Yo soy el campeón del mundo’. Estoy de acuerdo, al final del día para ser el campeón del mundo tenés que vencer al mundo”.

Más allá de la crítica hacia los jugadores, no le quitó mérito a la competencia: “Entiendo que la NBA es la mejor liga del planeta y el talento que hay es el mejor que vas a ver en tu vida. Ni siquiera está en discusión que es la mejor liga del planeta. Pero no podemos decir que sos campeón del mundo por jugar en la mejor liga del mundo. No digo que los otros equipos puedan vencer a los Denver Nuggets, no digo eso. Pero tenés que respetar esos equipos diciendo ‘yo soy el campeón de la NBA’, ‘yo soy el campeón de la Euroliga’, ‘yo soy el campeón de Grecia’. Ahora Alemania ganó el Mundial y pueden decir que son campeones del mundo. Vencieron a Estados Unidos y después a Serbia”.

Para finalizar, el MVP de la temporada 2021, volvió a defender al corredor de Estados Unidos: "En mi opinión Noah Lyles, y me van a criticar por esto pero no me importa, está completamente en lo correcto. Él está en el escenario internacional. Primero fue el mejor en Estados Unidos y luego saltó a competir contra los demás países. Ahí es donde sos campeón del mundo: cuando competís contra todo el planeta. Estoy completamente de acuerdo con él”.