Luto en el automovilismo argentino: murió un excampeón del TC

El automovilismo argentino está de luto porque murió una gran figura histórica de este deporte en el TC. Las condolencias públicas para su familia.

El automovilismo argentino está de luto por la muerte de un excampeón del TC (Turismo Carretera). El deporte motor a nivel nacional sufrió una gran pérdida, ya que se trata de una de las grandes figuras históricas que quedó en el recuerdo de las dos marcas históricas de la máxima categoría: Chevrolet y Ford.

Se trata nada menos que de Carlos Alberto Pairetti, quien falleció a los 86 años, de acuerdo con la confirmación de su hijo Tim a Infobae. El excorredor sufrió afecciones respiratorias, renales y cardiológicas en los últimos tiempos, aunque aún se desconoce si ello fue la causa principal de su deceso.

El expiloto será velado a cajón cerrado en Arrecifes (Provincia de Buenos Aires), donde tenía su museo personal con fotos, premios y trofeos obtenidos en uno de los deportes más populares de este país. Su momento de gloria absoluta lo vivió en 1968, cuando se consagró campeón del Turismo Carretera luego de haberse pasado de Chevrolet a su archirrival Ford en pleno campeonato. "Me puteaba todo el autódromo", recordó sobre aquella polémica decisión.

En una etapa en la que los corredores tenían una influencia mucho mayor que en la actualidad, Pairetti ganó 22 carreras del TC entre 1962 y 1978: 18 fueron con Chevrolet, 2 con Ford, 1 con Dodge y 1 con Volvo (su único triunfo en la historia). Aquel título obtenido en 1968 lo consiguió con el recordado Trueno Naranja, el único sport prototipo que se consagró en la categoría más popular.

"El Paire" también probó suerte en las 500 Millas de Indianápolis (Estados Unidos) en 1970, en las 300 Millas de Rafaela (Santa Fe) en 1971 y también se desarrolló en otras categorías menores: Sport Prototipos, el TN (Turismo Nacional) y la Fórmula 1 Mecánica Argentina (F-1 MA). Hasta creó otra divisional: el extinto Club Argentino de Pilotos.

Incluso, en 2021 el Concejo Deliberante de Arrecifes declaró "Ciudadanos Ilustres" a sus hijos dilectos Carlos Alberto Pairetti, Néstor Jesús García Veiga, y a los desaparecidos Rubén Luis "El Loco" Di Palma y Carlos Marincovich, conocidos como el "El Póker de Ases".

Carlos Pairetti, una figura histórica del automovilismo argentino.

Cuando Pairetti llegó al cine y dobló a Sandro

Entrevistado por Infobae, el santafesino recordó cuando trabajó en la pantalla grande gracias a su fama: “En 1970 participé en Siempre te amaré, donde doblé a Sandro, quien interpretó a un piloto". Sin embargo, aclaró que "él se enganchó mucho, le gustaba la velocidad. Hasta llegó a manejar el auto de carrera, un sport prototipo, y lo terminó volcando en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia (Córdoba)".

"Me hice muy amigo de Sandro y él me dio tanta manija que me terminé enganchando con la actuación. Fue culpa suya... El director de esa película era Leo Fleider y él me ofreció hacer Piloto de pruebas”, recordó "El Paire". "Allí hacía de mí mismo. También doblé a Ricardo Bauleo, quien era mi hermano en el film”, había revelado.

El adiós de la ACTC para Pairetti

A través de las redes sociales oficiales, la entidad que organiza las competencias de la categoría más popular recordó a uno de los expilotos más destacados: "El Turismo Carretera está de luto", comenzaron. Y cerraron: "La Asociación Corredores Turismo Carretera despide a Carlos Pairetti, campeón 1968 de TC con el legendario Trueno Naranja, y envía sus condolencias a sus familiares y allegados".