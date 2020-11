Los homenajes por la muerte de Diego Armando Maradona se dieron literalmente en cada rincón del planeta. Sin embargo, la futbolista Paula Dapena tomó notoriedad ya se trata de la única que decidió repudiar el reconocimiento al ídolo que se dio antes de un partido de fútbol en España.

La futbolista de 24 años, jugadora del Viajes Interrías FF de España, decidió sentarse durante el minuto de silencio que se dio en la previa del duelo frente al Deportivo de la Coruña en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

"Hace unos días, en el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un violador, pedófilo y abusador y que tenía que sentarse en el suelo y dar la espalda", manifestó sin dudar Dapena para explicar el motivo de su repudio.

"Para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él, que sabemos que eran cualidades y dotes futbolísticas espectaculares", agregó Dapena, que rápidamente se hizo conocida en todo el mundo por su controvertida actitud.

Pero sin dudas, el hecho más particular que hizo a esta historia aún más interesante, es que el equipo de Dapena terminó cayendo ante su rival por un resultado no menor: 10 a 0, precisamente el número que inmortalizó Maradona.