Durante estas últimas semanas, desde diversos sectores del fútbol argentino generaron homenajes para Diego Maradona. Muchos de ellos no estuvieron a la altura de la estrella más grandes de la historia del fútbol. Uno de los peores ocurrió en el encuentro entre Argentinos Juniors y Estudiantes.

Antes de que arranque el encuentro en La Paternal, la idea de los organizadores era que se liberen palomas en el centro del campo de juego en honor al mejor jugadore de la historia. Llevaron una caja con palomas a la cancha, la abrieron en el centro del campo de juego y luego vieron como las palomas querían irse.

Sin embargo, la situación se volvió graciosa cuando los animales no quisieron abandonar la caja y no querían salir volando. Por eso, el árbitro y los capitanes de Argentinos Jrs. y de Estudiantes tuvieron que hacer movimientos para que los pájaros se vayan, pero las palomas finalmente no se quisieron ir.

Más allá de este papelón, hubo otros homenajes que quedaron muy bien como, por ejemplo, la cara de Diego Armando Maradona dibujada en el centro del campo de juego de una manera milimétrica y al detalle.