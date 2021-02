Giannina Maradona, hija de Diego Armando Maradona, declaró nuevamente ante la Justicia durante este viernes. Las declaraciones las dio junto a su hermana Jana y no dudó en apuntar directamente contra los médicos, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, que atendieron a su padre durante los últimos días. Según pudo conocerse, las acusaciones de ambas hijas pasan por lo "descuidado" que el astro futbolístico mundial estuvo desde su alta de la clínica hasta el momento de su muerte en su domicilio de la localidad bonaerense de Tigre.

Ambas fueron convocadas por el equipo de fiscales de San Isidro que investiga la causa de la muerte del máximo ídolo del deporte. Si bien ya habían declarado con anterioridad, en esta ocasión las llamaron para volver a preguntarle sobre algunas cuestiones anteriores al fallecimiento de Maradona. Sobre esto, quien es una de las hijas más reconocidas de el "Diez", explicó que esas situaciones anormales o que no le gustaban las charló tanto personalmente como a través de WhatsApp con los dos principales imputados por la muerte de Maradona.

Evidentemente, a tres meses de la muerte de Maradona, aquellos diálogos entre las partes no lograron generar ningún cambio. Giannina, hija de Diego y Claudia, aclaró: "La alimentación también estaba descuidada, porque no se le daba una alimentación indicada". Además, también criticó a los médicos porque no le informaron los cambios en el estado de salud de su papá y tampoco supo quién le había recomendado un medicamento para mantener la abstinencia de beber alcohol.

Entre otras cosas, la ex pareja de Sergio Agüero y madre de su hijo, Benjamín, reveló que al momento de la externación ella había dado una opción de vivienda con mejores comodidades y a la mitad de precio. Finalmente fue Luque, muy complicado dentro de la causa, fue quien empujó y decidió junto al entorno cercano del "Diez" llevarlo al barrio San Andrés, donde el 25 de noviembre falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

En sus declaraciones del 28 de noviembre pasado, las dos habían remarcado que el neurocirujano Leopoldo Luque era el médico de cabecera, y fue él quien recomendó la internación domiciliaria una vez que fue operado en la Clínica Olivos. También coincidieron las dos en el mal estado físico, malhumor y depresión que atravesaba Maradona en su domicilio. Mientras tanto, la causa se mantiene caratulada como "homicidio culposo", actualmente tiene siete imputados y una Junta Médica convocada para el 8 de marzo próximo, la cual, con un equipo interdisciplinario, intentará determinar las causas de la muerte de Maradona.