Morla declaró por la muerte de Diego Maradona y dijo que "fue una idiotez" llevarlo a Tigre

El apoderado declaró en el fallecimiento del crack y aseguró que fue "una idiotez" llevarlo a la casa de Tigre.

El abogado Matías Morla, representante y apoderado de Diego Armando Maradona, declaró por la muerte del astro en noviembre de 2020. Allí insistió en que para él fue "una idiotez" que el "Diez" fuera trasladado de la Clínica Olivos, donde fue sometido a una neurocirugía, a la casa del partido bonaerense Tigre.

"No estuve de acuerdo en la casa. Le digo lo que me dijeron. Que le empezaron a mostrar casas y que la eligieron Diego y Giannina, creo. No estoy seguro si Giannina, pero Diego seguro. Yo lo que hice fue sacar plata para pagar", dijo Morla. En su testimonial, a la que accedió Télam, reveló que c"on esa plata había que poner tres médicos y él estaría vivo",

"Los motivos tenían que ver con su estado de salud. Diego, en esa casa, no se hubiera quedado ni diez segundos. No por la casa en sí, sino por la calidad de vida que llevaba", dijo. Consultado por los fiscales acerca de si participó o tuvo alguna incidencia en la decisión en el traslado de Maradona a Tigre, el testigo respondió: "Me llamó el director de la clínica, me dijo que había hablado con las hijas, y que ellas le dijeron que yo era un problema, que a iba a obstaculizar la decisión del egreso, pero yo le dije que no era el Conde Drácula. Lo mejor para Diego, dije, era lo que dijeran los médicos".

En otro tramo de su declaración, el abogado consideró que "después de analizar la situación y ver como Diego estaba y lo que pasó después, claramente su salud fue subestimada". Por otro lado, agregó: "Indudablemente el temperamento que adoptaron (los médicos) fue el equivocado porque Diego está muerto. Me enteré que estuvo todo mal hecho. Que (el neurocirujano Leopoldo) Luque no era informado, que las enfermeras no se comunicaban con él por una orden, y que éste no lo podía ver a Diego"..

La declaración de Morla fue requerida a la Justicia por Dalma y Gianinna Maradona, quienes mantienen desde siempre -y más aún tras la muerte de Diego- un fuerte enfrentamiento con el abogado, a quien acusan no solo de impedirles tener una relación frecuente con su padre y de haberse apropiado de bienes y de los beneficios de las marcas que poseía, sino también de tener responsabilidad en el fallecimiento.

El martes último, los fiscales a cargo de la causa, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra hicieron lugar a un pedido que habían realizado los abogados de Dalma y de Gianinna, Federico Guntin y Marcelo Sverdlik Warschavsky, y citaron a Morla de manera presencial.