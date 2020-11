Gennaro Gattuso, actual entrenador del Nápoli de Italia y ex mediocampista, elogió las condiciones de futbolista de Diego Maradona en la institución y, en tono de broma, señaló que se quedó "con las ganas de pegarle una patada", ya que ambos fueron parte de dos generaciones diferentes de jugadores.

"Me quedé con las ganas por no haberle pegado una patada como jugador. Ese es mi remordimiento", sostuvo en tono bromista el DT del conjunto 'celeste', que le ganó por 2-0 al Rijeka de Croacia por la cuarta fecha de la Europa League.



"Diego ha muerto, pero Diego nunca morirá, sobre todo en esta ciudad. Cambió la historia del fútbol italiano y es un gran orgullo para toda Nápoles", puntualizó el entrenador de la institución del sur italiano de 42 años.



Gattuso, quien se desempeñó como mediocampista en el Milan en su etapa como futbolista, hasta se animó a pronosticar que "si entre la gente de la ciudad se hace una encuesta entre quién es más popular, si San Gennaro (patrono) o Maradona, seguramente gane Diego".

"Nunca morirá porque ha hecho cosas extraordinarias. Su recuerdo permanecerá vivo. He tenido la dicha de cenar algunas veces con él, he hablado en bastantes oportunidades", confesó Gattuso.



Por su parte, el goleador histórico de la entidad, el belga Dries Mertens dijo que "si la noticia ocasionó un mal momento en mí, me imagino por lo que debe estar sintiendo todo Nápoles".

"Diego fue la figura más importante del sur de Italia. Lo fue para el club y para la sociedad entera de Nápoles", concluyó el atacante.