Mientras los argentinos y las argentinas despedían a Diego Armando Maradona en la Casa Rosada durante una jornada histórica en nuestro país, en diferentes lugares del mundo también se estaban realizando homenajes para el mejor jugador de todos los tiempos. Por supuesto, Nápoles no fue la excepción y en un día más que especial para la mayoría de los fanáticos, el equipo de Gennaro Gattuso debía disputar un partido de Europa League ante el HNK Rijeka de Croacia.

Napoli consiguió una importante victoria por 2-0 pero el detalle se dio cuando a los 41 minutos del primer tiempo, Armando Anastasio marcó, en contra, el 1-0 para el local y ayudó a balancear el resultado. El joven de 24 años, nacido en julio de 1996, es un futbolista italiano. Lateral izquierdo, nacido en Nápoles, tiene un nombre más que especial. No es casualidad: según pudo conocerse, el futbolista lleva ese nombre porque su padre, también napolitano, es fanático de Maradona. Sin quererlo, terminó honrándolo mientras viajaba camino al cementerio.

De todas maneras no fue el único homenaje durante el duelo disputado en el estadio San Paolo, que en los próximos días pasará a llamarse "Diego Armando Maradona". Durante la entrada en calor de ambos equipos, el musicalizador aprovechó para la ocasión para poner canciones significativas para El Diez: "Live is Life", el famoso tema de los jueguitos, de OPUS y "La Mano de Dios", de Rodrigo Bueno.

Escuchalos:

A su vez, como era de esperarse, realizaron un inmenso y respetuoso minuto de silencio con otro detalle particular: todos los jugadores, los once que se encontraban en el campo de juego, tenían la "10" con el nombre de Maradona. Lo mismo ocurrió con el entrenador, los suplentes del equipo y todos los integrantes del cuerpo técnico. Si bien se creía que para el partido cada uno usaría su camiseta, esto no ocurrió y todos se mantuvieron con la 10. Además, a las 10:00, en los alrededores del estadio, una multitud de fanáticos cantó y realizó un aplauso multitudinario en su memoria.

El minuto de silencio:

Así lo despidió la gente afuera: