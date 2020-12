El paraguayo le pegó al ídolo argentino tras su muerte.

El ex arquero de Vélez Sarsfield, José Luis Chilavert, le pegó a Diego Maradona en forma insólita tras su fallecimiento. Sin tener compasión por el trágico deceso del ídolo argentino, y haciendo un breve y superficial análisis de la vida del Diez, el paraguayo se expresó en Futgol 970 para luego ser replicado por cientos de usuarios de Twitter que condenaron sus declaraciones. "Yo lo vaticiné", aseguró el guardameta sobre el deceso de Pelusa.

¿Cuál fue su explicación para ello? Según Chilavert, una persona puede salir de la pobreza pero no puede deshacerse de sus miserias. En forma genérica, de este modo se refirió a Diego Maradona. Las palabras textuales fueron las siguientes: "Yo vaticiné el final que sería trágico, entiendo que uno puede salir de la pobreza como pasó con él. Uno puede salir de la pobreza, pero no de la miseria". Chilavert ha sido un defensor en su país del dictador Alfredo Stroessner, y recordado por haber ahorcado a Marcelo Gallardo y escupido en la cara al brasileño Roberto Carlos.

"Pobre Chilavert, lo que soño jugar con Diego y nunca le dio bola, quiere cámara a costa del Diego ya que la vendida de humo con la Conmebol quedo atrás", manifestó una de las tantas personas que se indignaron con los dichos de José Luis Chilavert sobre Diego Maradona. Lo cierto es que, si bien no jugaron juntos, sí se han enfrentado en algunas oportunidades cuando el paraguayo defendía el arco de Vélez y Pelusa portaba la 10 de Boca en su última etapa como futbolista.

Chilavert, en contra de varios colegas y a favor de Mauricio Macri

No es la primera vez que Chilavert se expresa de este modo en contra de algún colega, y es por eso que muchas personas del ambiente futbolero no aceptan la forma de ser y de pensar del ex guardameta guaraní. En reiteradas ocasiones, sus tuits contra la Conmebol y las constantes polémicas generadas por el VAR lo han colocado de la vereda opuesta a la dirigencia del fútbol sudamericano.

En tanto, Chilavert también se ha mostrado a favor de Mauricio Macri en más de una oportunidad, criticando al kirchnerismo. De hecho, en las últimas elecciones presidenciales, le pidió a la sociedad argentina ser "inteligente" y votar a quien fue Jefe de Estado durante el periodo 2015-2019 (luego cayó de manera contundente ante el actual mandatario, Alberto Fernández). "Argentinos sean inteligentes y si aman a su País voten por Macri y la región les agradecerá", manifestó, en aquella oportunidad, el ex deportista paraguayo.