El actual capitán de la Selección y del Barcelona, Lionel Messi habló de la muerte de Diego Armando Maradona a un mes del hecho. En una entrevista, el crack sostuvo que "nadie puede creer" que Diego muriera y agregó: "Fue algo terrible".

El mejor jugador de fútbol de la actualidad sostuvo que se enteró de la muerte de Maradona en su hogar. "Estaba aquí en mi casa y me llegó un mensaje de mi papá, enseguida puse la tele, empecé a ver cosas y me enteré de todo", recordó Messi sobre el momento en el que se enteró la noticia.

En una entrevista con el programa español "Lo de Évole", Messi añadió "todos sabíamos que no estaba bien pero nadie imaginaba que iba a pasar lo que pasó. Nadie puede creer que Maradona haya muerto y que Diego no está más, fue algo terrible". Por otro lado, también hizo referencia al homenaje que le brindó a Maradona. "La camiseta me la regaló la gente de Newell’s, la tenía ahí guardada y me pareció que era el momento de hacerlo así", indicó y agregó: "Estaba convencido de que iba a marcar, y eso que venía de varios partidos sin hacer goles. En una jugada de la nada, cuando menos lo busqué, apareció el gol.

Consultado sobre si la partida del uruguayo Luis Suárez fue el desencadenante para llevar adelante la determinación de querer irse del club respondió: "No porque yo ya lo tenía decidido desde antes, pero sí me pareció una locura lo que hicieron con Luis. Por cómo se hicieron las cosas, por cómo se fue y porque se fue gratis pagándole los años de contrato. Se lo dieron a un equipo que iba a luchar por los mismos objetivos que nosotros".