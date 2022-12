Van Gaal se enfrenta a los medios de Países Bajos en añeja disputa sobre sus tácticas

El técnico de Países Bajos, Louis van Gaal, pasó a la ofensiva el jueves, defendiendo sus tácticas, reputación e historia mientras discutía con los reporteros en otra aparición tensa antes de los cuartos de final de la Copa del Mundo de su país contra Argentina.

En una conferencia de prensa en la víspera del choque de cuartos, el veterano técnico continuó su disputa de larga data con los periodistas neerlandeses, críticos de sus tácticas en el Mundial de Qatar y rápidos para provocar al técnico de 71 años.

La decisión de Van Gaal de abandonar el tradicional enfoque de ataque neerlandés y emplear una estrategia de contraataque ha molestado a muchos de sus compatriotas, pero siguió insistiendo en que tenía las mejores tácticas para ganar una Copa del Mundo.

"Recibo siempre la misma pregunta tuya, pero no entiendes que el fútbol está evolucionando", dijo en un tono de exasperación cuando se le preguntó si prefería entrenar a la vieja usanza neerlandesa, como lo hizo al principio de su carrera, o el enfoque de contraataque más pragmático y orientado a los resultados que ahora emplea.

"Es mucho más difícil ahora jugar fútbol de ataque que hace 20 años cuando era entrenador del Ajax. Cuando planteé ese sistema más defensivo en 2014 (en el Mundial de Brasil), también recibí muchas críticas pero ahora medio mundo juega así. El fútbol ha evolucionado hacia ello", afirmó.

"En esta Copa del Mundo vemos que los resultados son muy ajustados, incluso entre equipos grandes y países supuestamente más pequeños, porque defender compacto es simplemente más fácil que atacar. Pero no es cierto si parece que solo estamos defendiendo. Espero que eso quede claro ahora", agregó.

Los intercambios de Van Gaal con los medios neerlandeses mezclan una irritación ácida con intentos de humor cortante, además de una creciente negativa a responder preguntas que siente que tienen la intención de incitarlo.

"Brasil hace casi lo mismo que la selección neerlandesa", continuó Van Gaal. "Tienen grandes jugadores técnicos y a veces consiguen el resultado, pero otras veces pueden ser mediocres y poco atractivos. Pero eso no significa que Brasil no esté rindiendo aquí, he dicho antes que Brasil son los principales favoritos a mis ojos".

"También somos un país que tiene posibilidades de ser campeones del mundo porque espero que seamos el mejor equipo".

PEOR ENTRENADOR

También se defendió de los comentarios de Angel di Maria, quien jugó con Van Gaal en el Manchester United y podría estar con Argentina el viernes. Di María calificó a Van Gaal como el peor entrenador con el que había trabajado.

"Ángel Di María es un muy buen futbolista que cuando jugaba en el Manchester (United) tuvo muchos problemas en su vida privada, entre ellos que asaltaron su casa. Eso influyó en su estado de forma en ese año. ¿Llamarme el peor entrenador? Es uno de los pocos jugadores que ha dicho eso. Mayormente es todo lo contrario", dijo.

Van Gaal está listo para retirarse después del Mundial, pero dijo que podría sentirse tentado a trabajar un poco más si se presentara el desafío correcto.

"Nunca se puede decir nunca. Pero ahora tengo 71 años (...) pero todavía me veo como un Dios!", concluyó, estallando en carcajadas antes de terminar la conferencia de prensa.

(Escrito por Mark Gleeson en Doha, Editado en Español por Manuel Farías)