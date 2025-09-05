Uruguay golea 3-0 a Perú y asegura boleto directo al Mundial

La selección de fútbol de Uruguay aseguró el jueves su clasificación al Mundial 2026 al ganar 3-0 a Perú, que sepultó sus posibilidades de llegar al repechaje en las eliminatorias sudamericana.

Con el triunfo el equipo uruguayo sumó 27 puntos en la tabla y logró su boleto directo a la Copa del Mundo, mientras que Perú se quedó con 12 puntos y eliminado de la competencia.

El atacante Rodrigo Aguirre abrió el marcador de cabeza a los 14 minutos del partido, tras un centro luego de una jugada que comenzó en los pies del mediocampista Giorgian de Arrascaeta, que puso varias veces en aprietos a la visita.

El segundo gol del equipo "Celeste" llegó a los 61', cuando Arrascaeta dentro del área, tras recibir un pase de cabeza de Aguirre, empalmó un disparo que venció al arquero Pedro Gallese. Federico Viñas convirtió el tercero a los 80' al tomar un centro desde el sector izquierdo y sellar la goleada.

El equipo del técnico argentino Marcelo Bielsa dominó la mayor parte de partido frente a un Perú, que mostró deficiencias en la defensa y estuvo desorientado en el ataque durante el partido disputado en el estadio Centenario de Montevideo.

En la segunda etapa el equipo peruano intentó llegar por los laterales con el ingreso de Sergio Peña y Joao Grimaldo, pero no pudo frente a la superioridad del elenco "charrua".

En la última fecha de la eliminatoria la próxima semana, Uruguay visitará al eliminado Chile y Perú será de local frente a Paraguay.

Con información de Reuters