Paraguay no puede mirar atrás, debe jugar resto de eliminatorias como seis finales: DT

Paraguay jugará cada uno de los seis partidos restantes de la eliminatoria al Mundial 2022 como si fueran una final porque no tiene tiempo para idear una estrategia general de juego, dijo el martes el nuevo director técnico, Guillermo Barros Schelotto, quien destacó que el equipo no puede "mirar atrás".

El argentino debutará el jueves frente a Chile como local en un partido clave para la "albirroja", cuyo resultado puede enterrar las esperanzas de estar en un Mundial por primera vez en 12 años o mantener la ilusión de aspirar al menos al repechaje.

Paraguay está en el octavo lugar de la tabla con 12 unidades y enfrentará nuevamente al rival que lo derrotó 2-0 en Santiago hace un mes. Chile marcha sexto en las posiciones con un punto más.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Con el poco trabajo que tenemos no podemos meter una idea de juego y llevarla a cabo porque no vamos a tener tiempo. Tenemos que enfrentar a cada rival y tratar de ganar y eso es lo que vamos a hacer previo al partido con Chile", dijo el DT en conferencia de prensa. "No podemos mirar atrás cuando tenemos seis partidos que definen nuestro futuro".

Es "un grupo que sabe que el jueves es la primer final, sabe la responsabilidad con la que tienen que enfrentar el partido y lo que nos jugamos (...) los veo muy receptivos y con muchas ganas", agregó.

Barros Schelotto no adelantó el equipo titular que pondrá ante Chile pero dijo que los mellizos Ángel y Óscar Romero, quienes no tienen club y están entrenando en Paraguay desde que dejaron San Lorenzo de Almagro en agosto, probablemente no jugarán los 90 minutos del encuentro en el estadio Defensores del Chaco.

"Son dos jugadores importantes que necesitan un equipo para poder llegar a su mejor versión", sostuvo el DT.

El estratega argentino asumió en octubre para reemplazar a su compatriota Eduardo Berizzo tras la triple fecha en la que el equipo cosechó apenas un punto y cayó 4-0 ante Bolivia en su último partido.

Además de jugar con Chile el jueves, Paraguay medirá a Colombia el 16 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Con información de Reuters