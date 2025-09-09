Panamá complica su camino al Mundial tras empate en casa con Guatemala

8 sep - La selección de fútbol de Panamá complicó el lunes su camino hacia la Copa del Mundo de 2026 tras empatar 1-1 en casa ante su similar de Guatemala en la segunda jornada de la eliminatoria de la Concacaf.

Con su segunda igualada en la eliminatoria, la selección dirigida por el danés Thomas Christiansen se ubicó en el tercer lugar del Grupo A con dos puntos. Surinam, que más temprano ganó 2-1 en su visita a El Salvador, se ubicó como líder del sector con cuatro unidades, una más que los salvadoreños, y Guatemala completa el sector con una.

Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos se clasificarán directamente a la Copa del Mundo, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje en marzo de 2026, por lo que la Concacaf podría tener por primera vez hasta ocho selecciones en un Mundial.

En el partido disputado en el estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá, Guatemala sorprendió a los 34 minutos cuando Óscar Santis definió de derecha frente a la portería tras recibir un pase de Arquímides Ordoñez.

Tres minutos después, llegó el empate para Panamá por conducto de Carlos Harvey, quien remató con la cabeza un tiro de esquina enviado por Éric Davis desde el sector izquierdo.

Tras el empate, ambas selecciones tuvieron opciones de gol que no lograron concretar.

Más temprano, en el estadio Cuscatlán de San Salvador, Surinam sorprendió al sacar un valioso triunfo 2-1 de su visita a El Salvador gracias a los goles de Radinio Balker y Dhoraso Klas. La selección dirigida por el colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez descontó gracias a un gol de Anfernee Dijksteel en su propia portería.

En la tercera jornada de la eliminatoria, Panamá visitará a El Salvador el 10 de octubre, mismo día en el que Surinam será local ante Guatemala.

El martes, en actividad del Grupo B, Curazao jugará ante Bermuda, y Jamaica será local ante Trinidad y Tobago.

Mientras que en el Grupo C, Costa Rica recibirá a Haití, y Honduras enfrentará a Nicaragua.

Con información de Reuters