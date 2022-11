Depay está en condiciones, pero podría no ser titular en el primer partido de Países Bajos

El delantero neerlandés Memphis Depay fue declarado apto para la Copa Mundial, aliviando la preocupación de que pueda perderse el torneo de Qatar, aunque no es seguro que sea titular en su primer partido del lunes.

Depay se entrenó con el equipo, que realizó una sesión el martes apenas unas horas después de llegar a Qatar para el torneo, tras haber luchado con una lesión en los isquiotibiales durante dos meses.

"El entrenamiento ha ido muy bien. He podido hacer todo lo que hago en un partido", dijo a periodistas Depay, que ahora debe esperar para ver si Louis van Gaal se arriesga a ponerlo de titular contra Senegal en su primer partido del Grupo A.

Van Gaal valora mucho la forma física de los jugadores, pero en los preparativos del Mundial dejó claro que haría excepciones a la hora de elegir a Depay y a su compañero del Barcelona Frankie de Jong, a quienes el DT considera los jugadores esenciales para el equipo.

El seleccionador sí dijo la semana pasada que Depay podría tener que salir del banquillo contra Senegal.

"No se trata realmente de si estoy de acuerdo con el seleccionador", dijo Depay en respuesta. "Se trata de su visión, de lo que es mejor para el equipo y para mí. Quiero contribuir, no a un partido, sino a todo el torneo. También tengo que ser sincero: a veces necesito que me protejan un poco de mí mismo. Tengo muchas ganas".

Depay se lesionó los isquiotibiales jugando con Países Bajos contra Polonia en la Nations League en septiembre y su recuperación tardó más de lo previsto.

(Escrito por Mark Gleeson en Doha; editado por Javier López de Lérida)