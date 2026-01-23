Bélgica se enfrentará a Túnez en último partido de preparación para el Mundial

FOTO ARCHIVO-Un aficionado belga posa para una foto en el casco antiguo tras llegar a la ciudad polaca de Gdansk

La selección de fútbol de Bélgica ‍jugará contra ⁠Túnez en Bruselas su último partido de preparación antes del Mundial que se celebrará en junio en Norteamérica, anunció el viernes la federación local.

Los ‌belgas recibirán a ⁠Túnez el ⁠6 de junio en el Estadio Rey Balduino antes ‍de viajar al Mundial.

Bélgica jugará ante ⁠Egipto, Irán y ‌Nueva Zelanda, y jugará sus partidos del Grupo G en Seattle, Los Ángeles y ‌Vancouver.

Bélgica ‌ya ha organizado un amistoso contra Croacia el 2 de junio en Rijeka.

También jugará ​partidos internacionales de preparación contra dos de los países anfitriones del Mundial, Estados Unidos en Atlanta el 28 de marzo ‍y México en Chicago el 31 de marzo.

Túnez, por su parte, integrará el Grupo F del Mundial, ​donde chocará con Países Bajos, Japón y un ​equipo europeo que saldrá del repechaje continental.

