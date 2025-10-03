Barcelonista Yamal vuelve a ser baja por lesión; se perderá partidos de clasificación al Mundial

El jugador del Barcelona Lamine Yamal estará de baja "entre dos y tres semanas" tras agravarse una lesión en la ingle, anunció el viernes el club.

El extremo de 18 años, que había sido convocado para los partidos de clasificación de España para el Mundial de la próxima semana contra Georgia y Bulgaria, no formará parte de la convocatoria de la selección nacional después de que el problema se agravara tras la derrota del miércoles en la Liga de Campeones contra el París Saint Germain (2-1).

Este nuevo contratiempo resucita una saga de lesiones que ya ha visto a Yamal perderse cuatro partidos esta temporada. La lesión se produjo durante el parón internacional de septiembre, cuando España se enfrentó a Turquía y Bulgaria, lo que provocó un enfrentamiento entre el club y la selección.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, declaró a los medios de comunicación que la selección española "debería cuidar mejor a sus jugadores", comentarios que irritaron claramente a Luis de la Fuente, el seleccionador español.

De la Fuente replicó el viernes, afirmando que se quedó "sorprendido" con los comentarios del técnico alemán, dado que también ha dirigido a una selección nacional. "Creí que tenía esa empatía hacia otros seleccionadores, nada más".

El momento es especialmente cruel para Yamal, que acababa de regresar de su anterior baja de tres semanas para ayudar al Barcelona a vencer a la Real Sociedad el pasado fin de semana, antes de jugar los 90 minutos contra el PSG.

"El problema en la ingle que Lamine Yamal ha estado experimentando ha reaparecido tras el partido contra el PSG. El jugador se perderá el partido (del domingo) contra el Sevilla y su tiempo de recuperación se estima en 2-3 semanas", dijo el Barcelona en un comunicado.

Yamal ha disputado cinco partidos con el Barça esta temporada, en los que ha marcado dos goles.

Con información de Reuters