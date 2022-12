"Felizmente cansado", Croacia está en un estado de limbo antes de enfrentar a Argentina: DT Dalic

Croacia puede estar muy orgullosa de eliminar en los penales a uno de los favoritos del torneo, Brasil, para llegar a los cuartos de final de la Copa del Mundo, pero ahora están en un estado de limbo, dijo el sábado el DT Zlatko Dalic.

Croacia, subcampeón en 2018, sorprendió a Brasil al igualar con un gol en los últimos minutos de la segunda mitad de la prórroga el viernes, antes de eliminarlos en la tanda de penales después de que dos brasileños fallaran en convertir sus penales.

"Cuando sacas de la Copa del Mundo a un equipo como Brasil, que seguramente era el gran favorito, entonces debes estar feliz y orgulloso", dijo Dalic a periodistas después de recibir el aplauso de los representantes de los medios croatas cuando ingresó a la sala de conferencias de prensa.

"Estoy cansado, pero felizmente cansado y... uno debería disfrutar este momento, pero no demasiado porque hoy ya tenemos que empezar a prepararnos para Argentina".

Croacia, con una población de poco más de 3,5 millones de habitantes, ha tenido grandes actuaciones en el escenario internacional durante años, pero el resultado del viernes fue una de las mayores sorpresas en el torneo dado el buen momento de Brasil y el envejecimiento del equipo de Dalic que también necesitó penales para vencer a Japón en octavos de final.

"En este momento, no estamos en ningún lado, ni aquí ni allá", dijo Dalic. "Si salíamos en la fase de grupos, lo habríamos superado, si nos eliminaban en cuartos de final, también lo habríamos superado".

"Pero hemos llegado a esta etapa ¿y ahora qué? Ni aquí ni allá. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para lograr algo más porque sería una gran pena que después de todas estas preocupaciones, esfuerzos y sacrificios que hemos hecho no demos un paso más".

Croacia ahora se enfrentará a Argentina, que también necesitó penales en un friccionado partido para superar a Países Bajos después de tener una ventaja de 2-0. Los neerlandeses anotaron dos veces al final del encuentro para forzar la prórroga y luego la tanda de penales.

Los croatas también necesitaron dos tandas de penales y una victoria en la prórroga para llegar a la final en 2018 antes de perder ante Francia, por lo que la fatiga en un torneo no es nueva para ellos.

"La fatiga no será un problema en absoluto, y no lo mencionaremos en absoluto", dijo Dalic. "Ellos (Argentina) también están muy motivados, están esperando el título y están felices porque Brasil perdió y lo celebran".

El entrenador había elogiado a Brasil antes de los cuartos de final, calificándolos de "aterradores" y fue igualmente respetuoso con sus oponentes en semifinales con la Argentina liderada por Lionel Messi, que busca su primer título mundial desde 1986.

Messi ha marcado cuatro goles en lo que va de la búsqueda de su primer trofeo mundialista en su quinto intento.

"Creo que ahora nos espera un trabajo muy, muy difícil", dijo Dalic. "Tendrán un gran apoyo ahora en las semifinales ya que (Lionel) Messi sigue siendo su jugador principal y alguien en quien pueden confiar, juega espléndidamente".

"Realmente no puedo revisar a Argentina todavía. Todo dependerá de nosotros. Si no jugamos bien, si no somos serios y motivados, será en vano incluso si tienen un mal desempeño. Creo que en este momento son excelentes".

(Escrito por Karolos Grohmann, Editado en Español por Manuel Farías)