Mundial Sub - 20

Insólito: el escandaloso dato que rodea al próximo rival de la Selección Argentina

El encuentro entre Nigeria y Argentina por el Mundial Sub 20 se disputará el miércoles a las 18 horas en San Juan y será por los octavos de final. El cojunto nigeriano esconde un llamativo dato.

La Selección Argentina Sub-20 conoció el próximo rival para el Mundial que se disputa en el país. Después de haber pasado de ronda con puntaje ideal, el conjunto que dirige Javier Mascherano conoció su rival para el próximo partido en la Copa del Mundo. Se trata de Nigeria, un equipo muy conocido por el país ya que tuvo cruces en múltiples competencias.

El encuentro entre Nigeria y Argentina por el Mundial Sub 20 se disputará el miércoles a las 18 horas en San Juan y será por los octavos de final. En este sentido, el encuentro es uno de los más esperado para el conjunto nacional. El equipo africano, en su cuenta, tiene un jugador que llamó la atención de todos por una extraña razón.

Se trata del jugador Daniel Bameyi, una de las figuras del equipo nigeriano que llamó la atención porque, titular en los partidos ante República Dominicana e Italia, que tiene una historia detrás. Según varios especialistas, el equipo que Bameyi indicó que jugaba no existe. Según consta en los registros, el futbolista juega en el Yum Yum FC, un equipo de Nigeria del cual no hay ningún registro.

Varios medios del exterior sostuvieron, por otro lado, que este equipo no existe en realidad. Sin embargo, lo cierto es que usualmente los jugadores africanos no juegan en equipos explícitos, sino en muchos casos lo hacen en Academias de Nigeria. La mayoría de esos equipos, si bien juegan, no están dentro de competencias oficiales. Incluso, tampoco es necesario ser parte de un club oficial para ser convocado en el Mundial.