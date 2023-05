Mundial Sub - 20

Entradas Mundial Sub 20: precios y cómo comprarlas

La FIFA hizo público como conseguir las entradas para el Mundial Sub-20 que se disputará en la Argentina.

La FIFA ha anunciado el lanzamiento del sistema de venta de entradas en línea para el próximo Mundial Sub 20, que tendrá lugar en Argentina desde el sábado próximo hasta el domingo 11 de junio. Los precios son asequibles y las entradas estarán disponibles en la plataforma que colabora con la AFA en la venta de boletos para los partidos del equipo campeón del mundo en Qatar 2022.

¿Cómo comprar las entradas para el mundial Sub-20 en Argentina?

La plataforma utilizada para comprar las entradas generales y plateas para los 52 partidos del Mundial Sub 20 es la misma que se utilizó en los últimos amistosos de la selección mayor: Deportick. Para adquirir los tickets, primero es necesario registrarse y crear una cuenta en el sistema. Después de proporcionar algunos datos personales y una dirección de correo electrónico, se podrá acceder a la selección de los partidos y la cantidad de entradas que se deseen comprar (hasta 8 por persona).

Una vez completados estos pasos, el sistema solicitará el número de tarjeta de crédito para realizar el pago. Aprobada la transacción, Deportick enviará la confirmación y las entradas al correo electrónico utilizado para acceder a la plataforma.

Precios de las entradas para el Mundial Sub 20

El sábado 20 de mayo se llevará a cabo la jornada inaugural en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Ese día habrá dos partidos: Guatemala vs. Nueva Zelanda (a las 15:00) y Argentina vs. Uzbekistán (a las 18:00). Ambos partidos podrán presenciarse pagando $3.000 en las cabeceras o $4.000 en las plateas, sin cargos adicionales por el servicio de venta en línea. Los menores de 3 años no necesitarán entradas.

El martes 23, en Santiago del Estero, se disputará el segundo partido de la selección argentina contra Guatemala. Las entradas populares costarán $2000 y las plateas $3000. Por el mismo precio se podrá ver el partido entre Nueva Zelanda y Uzbekistán. La última jornada de la fase de grupos será el viernes 26 en San Juan, con los partidos Argentina vs. Nueva Zelanda y Guatemala vs. Uzbekistán. Solo se venderán entradas generales en las zonas norte, sur y este (sin numerar) por $2000.

Los partidos de octavos y cuartos de final mantendrán los mismos precios. Las semifinales en La Plata, el jueves 8 de junio, tendrán un costo de $4.500 para las cabeceras y $6000 para las plateas. Por último, la final en La Plata, que se jugará el 11 de junio, tendrá un precio de $6000 y $8000, respectivamente.

Sedes del Mundial Sub 20

El Estadio San Juan del Bicentenario es una de las sedes del Mundial Sub-20.

El torneo contará con la participación de 24 selecciones juveniles representantes de las seis confederaciones de fútbol, que disputarán un total de 52 partidos.

Los partidos se llevarán a cabo en cuatro sedes: el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata (que albergará 18 partidos), el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (14 partidos), el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago y el Estadio Bicentenario de San Juan (10).