Zidane en los Mundiales: gloria en 1998; fracaso en 2002; brillo, expulsión y retiro en 2006

Zinedine Zidane marcó una época en los Mundiales de fútbol con la Selección de Francia. De la gloria en casa en 1998 al fracaso en 2002, terminó con el brillo, la expulsión de Elizondo y el retiro en 2006.

Zinedine Zidane dejó una huella imborrable en la historia de los Mundiales de fútbol con la Selección de Francia. A poco tiempo del arranque de Qatar 2022, se recuerda al ídolo de Real Madrid y Juventus como uno de los jugadores más simbólicos en la máxima cita a lo largo de las épocas.

El excrack, de 50 años en la actualidad, vivió de todo en sus tres participaciones: la rompió en la primera, fracasó en la segunda y brilló en la última hasta que fue expulsado en la final. Esa imagen del árbitro argentino Horacio Elizondo con la tarjeta roja marcó para siempre a este deporte.

Zidane en los Mundiales de fútbol: gloria, fracaso, expulsión y retiro

La hazaña en Francia 1998

La primera Copa del Mundo, con 26 años, fue la mejor para el astro. De entrada, aquel equipazo dirigido por Aimé Jacquet ganó sus tres partidos en el Grupo C: 3-0 a Sudáfrica, 4-0 a Arabia Saudita y 2-1 a Dinamarca. Sin embargo, la expulsión ante los árabes le costó dos fechas de suspensión, por lo que no estuvo en los dos cotejos posteriores. Más tarde, le costó muchísimo frente a Paraguay en los octavos, aunque se impuso por 1-0 en la prórroga.

También sufrió frente a Italia en los cuartos: fue 0-0 y triunfo por 4-3 en los penales. En las semifinales, "Les Bleus" derrotaron 2-1 a Croacia, aunque seguía sin aparecer la mejor versión de "Zizou"... Se la estaba reservando para la gran final contra Brasil, el defensor del título. El 12 de julio de 1998 llegó el momento de gloria para el entonces jugador de Juventus.

Un joven Zidane le hizo dos goles a Brasil en la final del Mundial de Francia 1998 y fue campeón.

En una definición espectacular en el Stade de France de Saint-Denis ante 80.000 espectadores, la gran mayoría sus compatriotas, le anotó un doblete al "Scratch" para el 3-0 definitivo. A los 27 minutos, un corner desde la derecha culminó con el cabezazo de "ZZ" para el 1-0. Cuando se terminaba el primer tiempo, ocurrió algo similiar: un tiro de esquina, en ese caso desde la izquierda, generó que el crack cabeceara para liquidar el encuentro.

Sobre el cierre, Emmanuel Petit sentenció el resultado que le dio a Francia el primer Mundial de su historia. La imagen de Zidane con el trofeo entre sus manos y las tribunas repletas de franceses es icónica.

El fracaso en Corea - Japón 2002

La peor Copa del Mundo para este fenomenal volante ofensivo. Los galos llegaban al certamen en Asia como los máximos candidatos: eran los defensores del título y habían ganado también la Eurocopa 2000. Sin embargo, el cansancio y el desgaste físico le jugó una muy mala pasada al conjunto de Roger Lemerre.

De hecho, su gran estrella no pudo jugar por una lesión en los primeros dos partidos: 0-1 con Senegal y 0-0 con Uruguay en la primera ronda. El ídolo francés no estaba en buenas condiciones, aunque lo apuraron porque si no ganaban se quedaban afuera. El talentoso volante saltó a la cancha con una venda elástica en el muslo izquierdo, aunque ni así pudo desequilibrar. Fue 0-2 ante Dinamarca y una despedida demasiado prematura.

Alemania 2006: baile a España y a Brasil, finalista, penal infartante, roja de Elizondo y retiro

Casi todo lo que puede suceder a un futbolista en un Mundial le pasó a Zidane en 2006. "Les Bleus" precisaban recuperarse del fracaso de cuatro años antes y llevó un plantel lleno de estrellas a Alemania. Entre ellas, se destacaba el crack que estaba en Real Madrid y que había anunciado que se retiraba tras ese torneo. Ninguno de los dos choques iniciales los completó: disputó 76 minutos en el debut (0-0 vs. Suiza) y 85´ en el 1-1 ante Corea del Sur.

Pese a que la clasificación pendía de un hilo, el DT y astrólogo Raymond Domenech preservó a su figura de casi 34 años para las instancias decisivas. El adversario era el débil Togo, al que los europeos vencieron por 2-0 para instalarse en los octavos.

A partir de los duelos "mano a mano", Zidane alcanzó un nivel impresionante: fue la figura del 3-1 a España en los octavos (con un gol incluido) y del 1-0 a Brasil en los cuartos. En la semifinal, anotó un penal decisivo para eliminar 1-0 a Portugal y alcanzar la segunda final del mundo de su carrera. La gran cita era el 9 de julio frente a la poderosa Italia en el Estadio Olímpico de Berlín, con el arbitraje de Elizondo.

A los 7 minutos, un penal para Francia acabó con el gol de Zidane con una "locura" bien a su estilo: la "pinchó" ante Gianluigi Buffon, la pelota pegó en el travesaño y picó adentro. Era el 1-0 y el segundo campeonato hasta ese momento. Igualmente, "La Azzurra" llegó al empate a los 18´ gracias a Marco Materazzi y fueron a la prórroga.

Elizondo marcó el retiro de Zidane con la expulsión en la final del Mundial 2006.

A los 20 minutos del alargue, cuando la definición por los disparos desde los doce pasos parecía inevitable, llegó lo impensado: Elizondo expulsó a Zidane por un impactante cabezazo en el pecho a Materazzi, cuando el balón estaba en otra zona del campo. Para colmo, los galos cayeron luego por 5-3 en los penales y el trofeo fue para Italia. Señalado por muchos como "el culpable" de la caída, "Zizou" explicó más tarde la razón por la que le aplicó ese violento golpe al zaguero adversario.

Por qué Zidane le pegó el cabezazo a Materazzi en la final del Mundial 2006

Pasó mucho tiempo hasta que el crack le brindó una entrevista al diario deportivo francés L´Equipe y recordó lo ocurrido con el defensor rival. “Ese día, mi madre estaba muy cansada. Estuve con mi hermana al teléfono varias veces durante el día", comenzó el astro. Además, remarcó que su madre "no estaba bien, pero tampoco era demasiado grave". Además, simplemente argumentó que "son cosas que surgen" durante un encuentro por "la presión, esto y aquello". "Él (Materazzi) no me habló de mi madre. A menudo ha dicho que no insultó a mi madre. Es cierto. Pero sí insultó a mi hermana, que estaba con mi madre en ese momento”, profundizó.

"ZZ" también rememoró que “en el campo ya hubo insultos", ya que "todos hablan entre sí, a veces mal, pero tú no haces nada". Incluso, se resignó a que "ese día, pasó lo que pasó": "Él provocó algo al hablar de mi hermana Lila. Fue sólo un segundo y se me fue... Pero luego hay que aceptarlo. No estoy orgulloso de ello, pero es parte de mi trayectoria", admitió. También se rumoreó que los insultos de Marco fueron de índole religioso, aunque jamás se llegó a comprobar.

El legendario cabezazo de Zidane a Materazzi en la final del Mundial 2006.

Zidane también resaltó que "en ese momento era más frágil" y que "es a veces en esos momentos cuando puedes hacer algo que no está bien...". Con relación a su despedida post subcampeonato en Alemania 2006, completó: "Así es como termina. Es difícil, pero es mi carrera, la historia de mi vida. Como mis dos goles en la final de 1998”.

Los números de Zidane en los Mundiales con Francia

En total en sus tres Copas del Mundo, el crack disputó 12 partidos con 4 goles y 1 título.