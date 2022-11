Uruguay vs Corea del sur: el desgarrador llanto de Sosa por el calvario que vive en su intimidad

El arquero se emocionó hasta las lágrimas al salir al campo de juego, tras el difícil momento que está viviendo por el reciente fallecimiento de su madre.

El arquero de la Selección de Uruguay Sebastián Sosa vivió un emotivo momento en el Mundial de Qatar 2022: en la previa del partido entre su país y Coreal del Sur, correspondiente al Grupo H, el exjugador de Independiente lloró de emoción por la situación que está pasando tras la muerte de su madre.

Es que a días del debut mundialista, cuando el conjunto "Charrúa" todavía se encontraba entrenando en Abu Dabi, Emiratos Árabes, Sosa recibió la peor de las noticias en la concentración: le comunicaron que su madre había fallecido en Montevideo y debió viajar de manera inmediata a su país para despedirla junto con el resto de su familia.

Cuando se especulaba con una posible desafectación de la lista de 26 juagdores del plantel de Diego Alonso, el exfutbolista de Boca Juniors regresó y se sumó otra vez a la delegación el momento previo a viajar a Doha, Qatar, para continuar con la preparación de lo que será su primera participación de una Copa del Mundo.

Es por eso que, al momento de hacer el reconocimiento del campo de juego en el Estadio Educatio City, a minutos de enfrentar a los surcoreanos, el portero se emocionó hasta las lágrimas y el video se viralizó por todas las redes sociales.

Vale recordar que Sosa posteó una emocionante imagen junto a su madre al regresar con el plantel. "Gracias a todos y cada uno de mis compañeros por el apoyo y contención en uno de los momentos más duros de mi vida, gracias cuerpo técnico, staff y directivos (no tengo palabras de agradecimiento). Gracias a todos los que nos acompañaron, y por todos los mensajes de ánimo… Son días duros, pero estaré fortalecido por mi madre, mi familia, y por todo lo que han hecho por mi... GRACIAS DE CORAZÓN”, había escrito el portero surgido de Peñarol de su país.

Sosa es una de las opciones elegidas por Alonso para cubrir los tres palos. En el empate ante Corea del Sur, el titular fue Sergio Rochet de Nacional de Uruguay, mientras que Sosa y el histórico Fernando Muslera estuvieron en el banco de suplentes.

Cuando se confirmó su puesto entre los citados para el Mundial de Qatar 2022, el arquero reconoció lo que significa para él esta oportunidad con 36 años y cuando no había atajado en todo el semestre para Independiente. “Es algo con lo que todo futbolista sueña. Lo he buscado, he querido estar y participar. Estoy agradecido con esta oportunidad que me toca vivir", manifestó.