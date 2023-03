Una figura francesa reveló su calvario tras la final del Mundial de Qatar: "Tres días enfermo"

Una figura del fútbol francés reveló el mal momento que vivió luego de la final del Mundial de Qatar 2022, perdida a manos de la Selección.

Una importante figura del fútbol francés reveló el mal momento que vivió luego de la final del Mundial de Qatar 2022. La Selección se quedó con el trofeo el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail y el elenco "Galo" quedó en las puertas de un nuevo título tras perder por penales. A poco más de tres meses de la consagración de la "Albiceleste", el referente dio a conocer detalles del calvario que atravesó a raíz del resultado de aquel encuentro.

Se trata del ex defensor Patrice Evra, quien si bien no participó de la Copa del Mundo porque dejó el fútbol en julio del 2019, sí estuvo pendiente a lo que ocurría con el equipo al que representó hasta el 2015. Claro que lo ocurrido en el torneo no le cayó nada bien y lo dejó en claro en una entrevista brindada a RMC Sport de Francia. Cabe destacar que no es la primera vez que se refiere a este duelo, ya que en otra ocasión apuntó contra Lionel Messi en sus declaraciones.

"Vi el partido en vivo y lloré, no esperaba eso. Después del Francia vs. Argentina me subí a mi auto y lloré. Durante tres días estuve enfermo y me dolió mucho", afirmó el lateral con pasado en el Manchester United, que además compartió plantel con Cristiano Ronaldo. Por otro lado, el ex futbolista analizó el cruce y se refirió al triplete de Kylian Mbappé y lo que generó: "El primer tiempo lo regalamos, lo que sucedía era catastrófico. Kylian hizo tres goles en una final y no la ganamos ¡Fue increíble!".

Estas palabras de Evra se suman a sus insólitas críticas a Lionel Messi tiempo después de levantar la Copa del Mundo: "Si Messi tuviera la misma ética de trabajo que Cristiano, probablemente tendría como 15 balones de oro. Yo estoy enamorado de la gente que trabaja duro y por eso elijo a CR7 por sobre Messi". Con estos dichos, no sólo ninguneó a la "Pulga", sino que también celebró la manera de entrenar y prepararse de CR7.

Dibu Martínez contó su pesadilla desconocida en el Mundial

Morena Beltrán le preguntó al guardavalla de 30 años acerca del momento posterior a la consagración en Doha: "¿Cuáles fueron tus primeras palabras con tu familia? Los nombrás mucho, hace poco ganaste el The Best y nombraste a tus viejos... ¿Cuál fue tu primer contacto con ellos?". "Mi mamá (estaba) entre llantos, yo estaba con el nene también y mi vieja cuidaba más a la nena", comenzó el futbolista.

Sin embargo, la sorpresa llegó unos segundos más tarde por parte del jugador de Aston Villa de Inglaterra: "A mi viejo le habíamos dado unas pastillas porque me dijo que había tenido un ataque al corazón el año pasado y tuvo que operarse de emergencia. Y claro, contra Holanda no me habían dicho que se había desmayado después de los penales...". Entonces, con la frontalidad que lo caracteriza, el ex Arsenal continuó: "En la final lo tuvimos que drogar un poco, por un tema de que no sabíamos si iba a salir vivo del partido".