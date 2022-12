Un relator mexicano explotó y destozó a Martino tras la eliminación del Mundial: "La peor de la historia"

Un relator mexicano explotó luego de lo que fue la eliminación de su seleccionado ante Arabia Saudita más allá de la victoria en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Un relator mexicano explotó de bronca tras la eliminación de su Selección más allá de la victoria conseguida ante Arabia Saudita en la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. El elenco "Tricolor" se quedó con las manos vacías tras no conseguir buenos resultados en los primeros dos compromisos de la zona y el triunfo no le sirvió para nada. El narrador lo expresó sin filtro a partir del tanto convertido por el conjunto saudí en el final del cotejo.

Si bien ganaron confianza con el penal que Guillermo "Memo" Ochoa le atajó a Robert Lewandowski, no se impusieron ante Polonia en el debut donde empataron sin goles. Luego, ante Argentina cayeron 2 a 0 con los dos golazos de Lionel Messi y Enzo Fernández y quedaron más que complicados para el cruce final. Los "Aztecas" ganaban 2 a 0 y necesitaban un grito más para meterse en octavos, pero Arabia llegó al descuento y lo complicó. Por este motivo, y ante el flojo desempeño del equipo en el torneo, Juan Carlos Zúñiga no dudó y los destrozó.

"Gol de Arabia Saudita. Se acabó la historia. México que desde 1994 no había dejado de estar en los mundiales se va en fase de grupos. México, con esta Selección y este entrenador se ha convertido en la peor de la historia de los mundiales. El rostro es desencajado de la afición mexicana en el Estadio Lusail. Saben que están fuera, que han pasado a la historia como una de las peores selecciones", sostuvo el relator luego del tanto convertido por Al Dawsari que puso el 2 a 1 final.

Una vez que el árbitro pitó el final del cotejo, el narrador cerró con una frase desconsoladora en la que mostró su tristeza por la eliminación del combinado "Azteca", al que no le alcanzó por diferencia de gol: "Se acabó el partido, señoras y señores. México está afuera de la Copa del Mundo, se va en fase de grupos".

El final de Martino tras la eliminación de México del Mundial de Qatar 2022

Luego de la frustración generada por no pasar de ronda, el "Tata", que fue duramente criticado por la prensa de su país, manifestó: “No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final”.

Por primera vez desde Estados Unidos 1994 que el conjunto mexicano no clasifica a segunda ronda, algo que marca el flojo rendimiento y del que el "Tata" no se excusó: “El pase se perdió esta noche. Fue nuestro mejor partido, donde más situaciones de gol creamos y podríamos haber hecho la cantidad de goles que necesitábamos, pero fallamos”.