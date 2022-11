Un jugador uruguayo se la pudrió a su DT tras perder con Portugal: "No salimos a ganar"

El defensor del seleccionado fue muy duro con el rendiemiento de equipo tras la derrota con Portugal.

El defensor central de Uruguay José María Giménez fue muy crítico del desempeño del equipo luego de la derrota 2-0 ante Portugal de este lunes y encendió un escándalo por el tono de sus declaraciones. El equipo conducido por Javier Alonso deberá vencer en la última jornada a Ghana y esperar que Corea del Sur no venza a los portugueses para pasar a la siguiente ronda del Mundial de Qatar 2022.

La derrota del seleccionado uruguayo ante los europeos complica las probabilidades de obtenter el pasaje a los octavos de final, aunque las chances matemáticas aún están vigentes. Sin embargo, tendrá que cambiar la cara que mostró en el empate en el debut ante los surcoreanos y, sobre todo, la de esta tarde ante Portugal, algo que no tuvo dudas en reconocer una de sus figuras más importantes apenas finalizó el partido.

La dura reflexión de José María Giménez tras perder con Portugal en Qatar 2022

El jugador del Atlético Madrid no tuvo dudas a la hora de enfrentar los micrófonos y reconoció de manera tajante cómo observó al equipo en el encuentro ante Portugal: "Pasó lo mismo que en el primer partido. Creo que no salimos a ganar, entramos un poco dubitativos, con el fútbol nuestro, con el juego que tenemos. Que la verdad que a veces, por más que nos cueste, está. Es una de las fascetas que todavía no las sacamos a pleno en los partidos", comenzó diciendo "Josema" en diálogo con la televisión de su país.

Luego continuó explicando sobre el nivel del seleccionado: "La verdad que queda una sensación de mucha amargura. tenemos un grandísimo equipo, grandísimos jugadores y no nos estamos largando. No estamos aportando el fútbol que realmente tenemos. Es una pena, pero bueno, nos queda una bala más y vamos a dejar el alma para clasificar a octavos".

Al ser consultado sobre qué debe cambiar Uruguay de cara al crucial enfrentamiento con Ghana, Giménez manifestó: "Hay que cambiar. Primero es la cabeza a la entrar a la cancha. Sabiendo la necesidad que tenemos. Desde la actitud no se puede reporchar nada, ya se vio. Terminamos el partido todos muy cansados, el esfuerzo gigante que se hace. La realidad es que es una pena que no se nos dé como se nos tiene que dar. Damos vuelta la página, tenemos una final más".

Para finalizar el defensor de 27 años le dejó un mensaje esperanzados a la gente uruguaya: "Que confíe en el grupo, que el grupo va a dejar todo. Que se acuerde las Eliminatorias, que no daban un mango por nosotros y acá estamos luchándola".