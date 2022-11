Un DT apuntó contra Mbappé por su relación con Messi: "Jugar para él"

El entrenador directamente sostuvo que Lionel Messi es "el mejor del mundo" y sus compañeros "deben entender eso".

Uno de los entrenadores que mejor conoce a Lionel Messi es un coterráneo que lo dirigió en Europa. Se trata de Mauricio Pochettino, su ex técnico en el Paris Saint Germain, que rompió el silencio y habló sobre la importancia del crack en el equipo. Además lanzó un dardo que pareció una crítica para Mbappé y Neymar.

En una entrevista, el ex técnico del PSG reveló que, para él, Argentina es "más favorita que hace cuatro años, por haber ganado la Copa América". La referencia directa fue, por supuesto, para el título que la Selección obtuvo en el Maracaná frente a Brasil con el gol de Ángel Di María. También añadió que se nota que "ahora hay buena química entre todos los integrantes, tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores".

De esta forma parece haber largado un fuerte dardo al cuerpo técnico anterior que, justamente, se fue por haber discutido con los futbolistas. Por otro lado, también lanzó un palo para Kylian Mbappé ya que agregó: "Cuando tienes a Messi y todos entienden que han de jugar para él, los sueños se pueden cumplir. Es el mejor del mundo". El comentario cae, principalmente para el francés, ya que se rumoreaba que había problemas en el vestuario justamente porque el delantero hacia caso omiso a los pedidos para que se asocie con Messi.

Por su parte, también apuntó al calendario y a la situación que viven los futbolistas: "Las últimas semanas han sido difíciles porque los jugadores están calculando, hay una lesión que puede dejarte fuera".

La dura frase de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé reveló el calvario que vive a pocos días del Mundial de Qatar 2022 y que puso en duda su participación en el certamen. El compañero de Lionel Messi en el PSG contó que pensó en dejar el fútbol por los insultos racistas que recibe dentro de la cancha en cada partido que disputa y se refirió a este tema buscando concientizar. El delantero francés tiene como máximo objetivo levantar nuevamente el trofeo que ganó hace 4 años atrás en Rusia 2018.

"Pensé: no puedo jugar para gente que piensa que soy un mono. No voy a jugar más. Luego reflexioné con la gente a mí alrededor y me animó a seguir. Rendirse no era un buen mensaje porque soy un ejemplo para muchos", sostuvo Mbappé acerca de los insultos que recibe, los cuales lograron que dude en continuar en la Selección de su país. Sin embargo, tomó la decisión de seguir e ir por mucho más.