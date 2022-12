Un crack histórico destrozó a los jugadores Brasil por bailar en sus festejos: "Falta de respeto"

Un histórico crack destrozó a los jugadores de Brasil por bailar en los festejos de sus goles contra Corea del Sur en el Mundial de Qatar 2022.

Un histórico destrozó a los jugadores de Brasil por bailar en los festejos de sus goles en el Mundial de Qatar 2022. Este hecho se dio luego de que la "Verdeamarela" golee por 4 a 1 a Corea del Sur en los octavos de final del torneo y el ex futbolista no se guardó nada. Es que claro, no sólo le molestó que los propios representantes del equipo se "burlen" de sus rivales, sino que también lo haga el DT, Tite.

El crack en cuestión fue Roy Keane, ex hombre del Manchester United y la Selección de Irlanda, quien aprovechó la ocasión para atacar a los brasileños por sus celebraciones. Casualmente, el británico tampoco tiene un buen historial a lo largo de su carrera, ya que, entre otras cosas, "retiró" nada más y nada menos que al padre de Erling Haaland tras darle una patada criminal. Ahora, y ante la alegría de los "Cariocas", no dudó en salir al cruce.

"Creo que es una falta de respeto bailar así cada vez que marcan un gol. Sé que en un punto tiene que ver con la cultura, pero es una falta de respeto al oponente. Incluso su técnico se involucra. No me gusta", lanzó en un medio británico el ex volante irlandés que, si bien hizo un interesante recorrido vistiendo los colores del United, también acumuló varias expulsiones por su juego brusco en la mitad de la cancha.

Mientras tanto, Brasil se prepara para lo que será un nuevo encuentro en la Copa del Mundo, en el que se medirán ante Croacia. El próximo viernes 9 de diciembre desde las 12 del mediodía (hora argentina), protagonizarán el primer duelo de los cuartos de final del certamen que continuará con el cruce entre la Selección y Países Bajos buscando un lugar en las semifinales.

Una vez culminado el encuentro en el que el pentacampeón aplastó por 4-1 a Corea del Sur en los octavos de final, los futbolistas dirigidos por Tite se reunieron brevemente en el centro de la cancha para desplegar una bandera para desearle una pronta recuperación a "O Rei". Se trata del máximo ícono del Seleccionado, el máximo ganador de Copas del Mundo (3) en la historia y el que más goles hizo con esta camiseta (77).

De esta manera, los futbolistas se sumaron a su hinchada, que también desplegaron una bandera en honor al exdelantero en las últimas dos presentaciones de "La Canarinha". Al parecer, a Gianinna no le gustó que "La Albiceleste" no hiciera lo mismo con "El Diez" y, con una foto de lo de Brasil de por medio, estalló con una historia: "¡Qué bien Brasil homenajeando a su ídolo!".