Un crack de la Selección destrozó al Chavo Fucks por ningunear a Julián Álvarez: "Desprecio"

Un histórico crack de la Selección apuntó contra el "Chavo" Fucks por sus dichos sobre Julián Álvarez y lo destrozó en las redes sociales con un contundente mensaje.

Un histórico crack de la Selección destrozó a Diego "Chavo" Fucks por ningunear a Julián Álvarez. Cuando el Manchester City inició las tratativas para contratar al ex delantero de River Plate que la rompe en el Mundial de Qatar 2022, el periodista de ESPN opinó sobre ello y sus dichos quedaron en el recuerdo de muchos. Es que insistió una y otra vez en que el club inglés no se encargaría de la compra del jugador y que eso correría por cuenta del City Group. Los números del cordobés en la "Albiceleste" y en el fútbol inglés dan que hablar y el columnista es el principal apuntado.

En este caso, quien lo cruzó en las redes sociales fue Pablo Simonet, jugador del elenco nacional de Handball que recibió la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Canadá en 2015 y la de oro en los de Lima 2019. El deportista publicó el video con las declaraciones de Fucks en las que habló despectivamente del "Araña". "Marquemos una diferencia. Quien va a comprar a Julián Álvarez es el City Group. Puede jugar en el City como en cualquier otro club", lanzó el comentarista poco tiempo antes de que se concrete la venta.

"Ni olvido ni perdón a este tipo, que puede ser tu opinión o que no te guste se respeta, pero decirlo con ese desprecio y con esa soberbia, con tipos como este el periodismo se pone en contra a la gente y a los jugadores", escribió Simonet en respuesta a lo que dijo el "Chavo" Fucks sobre el atacante de la "Scaloneta" que lleva cuatro goles en la Copa del Mundo. Minutos después, el jugador siguió con su furioso descargo contra el periodista de la señal de Disney.

"Ni hablar de que dijo que sólo le hacía goles a Patronato (también con soberbia y desprecio). Repito. No me molesta que no le guste algún jugador o le pifie a un pronóstico de cómo le va a ir a un equipo o algo porque es normal. Sino son las formas, el desprecio y soberbia con la que habla", sentenció Simonet en su cuenta de Twitter y, por supuesto, recibió el apoyo de miles que piensan lo mismo que él sobre el hombre de Calchín.

Fantino destrozó a Mariano Closs por las críticas contra Scaloni

Alejandro Fantino recordó las palabras de Mariano Closs contra Lionel Scaloni y la Selección y lo cruzó: "Yo lo escuché en algunos periodistas. Lo rompían en pedazos a Tapia. 'Es momento de sacar al joven inexperto'. Nombre y apellido: Mariano Closs. Porque el 'Pollo' Vignolo puede haber hecho alguna cosa, pero a todos se nos escapa algo así. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Al 'Pollo' se le escapó, es perdonable. Todos tenemos una de esas en el placar. Ahora, la tuya Marianito, no".

Por otro lado, el conductor también defendió a Claudio "Chiqui" Tapia y sostuvo: "Cuando vos al aire en los relatos de ESPN decías 'El joven inexperto. Es momento de que recapaciten y piensen'. Esa la pensaste, ahí fuiste a buscar la cabeza de Scaloni, fuiste a tocarlo a Tapia. Creo que tenés todo el derecho del mundo de haber pensado que no era el mejor técnico Scaloni para la Selección y se respeta. Todos tenemos una opinión y si estamos equivocados hay que bancarla y está todo bien. Pero a Tapia le iban a buscar el cuello".