Scaloni de cara a Países Bajos en Qatar 2022: "De Paul y Di María están bien"

Lo aclaró el director técnico de la Selección Argentina a un día de enfrentar en cuartos de final a Países Bajos. Explicó que después de un partido muchos jugadores entrenan aparte.

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aclaró que Rodrigo De Paul y Ángel Di María se encuentran bien y en el último día de entrenamiento, a un día de que el conjunto nacional enfrente en cuartos de final del Mundial Qatar 2022 a Países Bajos. Scaloni se mostró sorprendido por informaciones sobre lesionados cuando la práctica del miércoles fue a puertas cerradas.

"De Paul y Di María, en principio, están bien. No puedo decir si van a jugar o no. Es extraño que sepan que pasa algo porque el entrenamiento (de ayer) fue a puertas cerradas. No sé de dónde salen esas informaciones", explicó Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido de mañana contra Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar.

En este marco, detalló que "hoy tenemos el último entrenamiento y veremos cómo están todos". Explicó que tomarán la decisión en base a cómo queremos plantear el partido y van a jugar los que estén para jugar". "Hoy tenemos el último entrenamiento y veremos cómo están todos, siempre después del partido hay quienes juegan aparte", explicó Scaloni luego de que se difundieran imágenes de los jugadores entrando.

Puntualmente sobre De Paul, Scaloni detalló que "Entrenó, formó parte del entrenamiento pero aclaró que "no me animaría a decir si está o no un día antes del partido". Hizo referencia a la información que difundieron los medios y se mostró molesto: "Después lo que sale en la prensa es muy difícil de manejar. Sí tenemos claro que el jugador que sale a la cancha tiene que estar bien".

Partido contra Países Bajos

El entrenador de la Selección argentina de fútbol, anticipó hoy que su equipo va a "dejar todo" como siempre y que por esa razón "la gente se siente valorada e identificada con estos jugadores". Aseguró que lo viven con "la tranquilidad de que este equipo va a dejar todo. Este es un equipo que siempre dio la cara. El partido de mañana va a ser lindo de ver, son dos selecciones que siempre proponen atacar".

Respecto a Países Bajos, Scaloni enfatizó que están 'acostumbrados a que los rivales planteen algo diferente siempre, dentro de los partidos hay variantes y modificaciones tácticas". Aclaró que no quiere "adelantar" la estrategia de juegos. "Lo veremos mañana, tenemos que esperar", expresó Scaloni cuando le preguntaron sobre la marca que puede recibir Messi.