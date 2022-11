Ruggeri destrozó a Scaloni en la previa del partido contra Polonia por el Mundial: "Me cuesta"

Oscar Ruggeri cuestionó y destrozó a Lionel Scaloni en la previa del partido de la Selección ante Polonia por la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Oscar Ruggeri cuestionó y destrozó a Lionel Scaloni en la previa del partido de la Selección ante Polonia por la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. El exjugador de la "Albiceleste" hizo hincapié en los cambios que tiene pensado el DT para el encuentro y cómo define los equipos poco tiempo antes de jugar. Sin embargo, la forma en la que hizo su análisis fue más que crítica contra el estratega campeón de América en 2021.

Mientras tanto, el elenco nacional se prepara para lo que será el último cotejo del Grupo C ante los polacos, en donde buscarán un triunfo para meterse en los octavos de final. La "Scaloneta" sabe que no será nada fácil lograrlo, pero ya superó varios desafíos y está en las puertas de otro, por lo que el técnico trabaja hasta último momento para definir a los titulares. Esto enfureció al "Cabezón", que no lo perdonó.

"Me cuesta entender que el día anterior a un partido de los más importantes se haga una práctica y de ahí saques conclusiones. Porque es difícil el día anterior al partido. ¿Cómo lo medís? De verdad no lo entiendo. Porque no me pasó que el día anterior hagamos fútbol. Dos días antes el cuerpo técnico debe tener en la cabeza al equipo. Ha cambiado todo a cuando jugábamos nosotros", analizó Oscar Ruggeri sobre lo que realizó Lionel Scaloni con la Selección a horas del partido contra Polonia que será fundamental para seguir en carrera en la Copa del Mundo.

Por otro lado, y haciendo foco en los nombres que formarían el equipo titular de la "Albiceleste" contra el combinado europeo, el campeón del mundo en 1986 sostuvo: "¿Quién marca en el entrenamiento a Lautaro (Martínez)? ¿Cómo hace el suplente? Me encantaría meterme ahí para saber. Lo pongo al 'Cuti' (Romero) a (Juan) Foyth. ¿Qué hacemos? ¿Van tipos altos? No hay. ¿Tengo que poner a (Germán) Pezzella para que vaya a cabecear? Paramos a los titulares, ponele que que paran ese equipo porque quieren verlo. Enfrente te paro a (Paulo) Dybala, 'Papu' Gómez y (Ángel) Correa. Me encantaría saber cómo hace para medir con esos jugadores".

La brutal acusación de Azzaro contra Ruggeri

Flavio Azzaro lanzó una fuerte acusación contra Oscar Ruggeri y lo cuestionó luego de la victoria de la Selección ante México en el Mundial de Qatar 2022. El periodista hincha de Racing atacó a su colega, quien en varias ocasiones criticó al equipo de Lionel Scaloni antes de que gane la Copa América en 2021 y la Finalissima en 2022. Por supuesto, con el resultado positivo en la segunda fecha de la fase de grupos, el "Cabezón" llenó de elogios al equipo.

"En ningún Mundial, jamás, se puso la camiseta de Argentina. Jamás. Ahora que quedó expuesto y la gente le sacó la ficha, finge pasión. Quiere que pierda Argentina. Se le nota, lo dijo y se sabe", escribió Flavio Azzaro en su cuenta de la red social del pajarito y los miles de comentarios no tardaron en llegar. La mayoría fueron en contra del periodista, ya que le recordaron lo logrado por el "Cabezón" en la "Albiceleste" y muchos otros lo que él expresó sobre Lionel Messi tiempo atrás acerca de que "le hacía daño a la Selección".