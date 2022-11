Rogelio Funes Mori, de las burlas en River a "picantearla" contra Argentina en el Mundial

La revancha de Rogelio Funes Mori, a quien cargaban en River pero explotó en México y ahora jugará el Mundial con la Selección del "Tata" Martino, rival de Argentina en el Grupo C.

"El fútbol siempre da revancha" es una de las frases más comunes en este deporte, y vaya si Rogelio Funes Mori sabe de ella. El delantero mendocino pasó de las burlas en River por los goles que erraba al comienzo de su trayectoria profesional a ser convocado por Gerardo "El Tata" Martino para disputar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de México.

Para colmo, "El Tricolor" será uno de los rivales de Argentina en el Grupo C del torneo, que completan Arabia Saudita y Polonia. Al igual que como le ocurrió a otro atacante como Guillermo Franco en la edición de Alemania 2006, el mellizo enfrentará a su país natal en una Copa del Mundo de mayores. Esta misma semana, el delantero no se frenó y volvió a sostener en una entrevista que, para él, "sería un sueño hacer un gol en un Mundial y hacerlo ante Argentina sería muy lindo". Finalmente cerró: “Los sueños están para cumplirse, pero lo más importante es primero soñar”. Vale decir que, en el primer encuentro ante Polonia, Funes Mori no jugó ni un solo minuto.

La historia de Rogelio Funes Mori: de las cargadas en River al Mundial de Qatar 2022 con México

Al igual que su hermano mellizo Ramiro, el delantero de 31 años nació el 5 de marzo de 1991 en la capital de Mendoza. La curiosidad de ambos es que no hicieron las divisiones inferiores en algún club como casi todos los futbolistas que llegan a la Primera División, sino que comenzaron como jugadores en un reality en Estados Unidos.

En un show televisivo de promesas del fútbol en Dallas, el atacante ganó y el zaguero terminó quinto. Fue entonces cuando a los dos les prometieron firmar un contrato con un equipo de la MLS (Major League Soccer), aunque dicho sueño quedó trunco. Allí fue cuando Jorge Alvial, un cazatalentos de Chelsea, quiso llevarlos a Inglaterra, pero como no tenían el pasaporte comunitario los recomendó para River.

Los mellizos Funes Mori gritan un gol de River, el club que les cambió la vida.

"Cuando llamé al club me dijeron que los contratarían por un año porque tenían mucha confianza en mis recomendaciones. El resto es historia", le recordó a ESPN. En 2008 (con sólo 17 años), decidieron viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para probarse en el cuadro del que fueron hinchas desde pequeños, y quedaron seleccionados.

Rogelio y Ramiro regresaron solos a la Argentina, ya que sus padres estaban muy cómodos en Estados Unidos, donde vivían desde el 2000 y el papá de ambos trabajaba como chapista. Cuando se probaron en las divisiones juveniles del "Millonario" efectivamente fueron seleccionados por las grandes cualidades que demostraron tras la recomendación de Alvial, a pesar de la sorpresa en el club de Núñez de que dos chicos fueran a probarse ya con la edad de la Cuarta división o de la Reserva.

Tan rápido fue el ascenso de los dos hacia la Primera que Rogelio saltó a la fama en enero de 2010, cuando le marcó un gol a Boca con apenas 18 años en un amistoso de verano en Mar del Plata que culminaría con la victoria por 3-1. Ya consolidado en el plantel superior y hasta parte estable del Seleccionado sub 20 albiceleste, parecía que el sueño estaba cumplido, aunque no todo fue color de rosas: coincidió con una etapa muy mala para la entidad de Núñez.

El gran nivel en Monterrey llevó a Funes Mori al Mundial de Qatar 2022 con México.

Algunos goles fallados de manera increíble y el posterior descenso en 2011 lo llevaron a ser muy cuestionado por muchos hinchas, que lo resistían, lo silbaban y se mofaban de él. De hecho, el video de un fanático con una canción llamada "Y Funes Mori lo erró" aún es recordado. Pese a que luego fue titular en el ascenso en 2012 y hasta formó parte de la Selección Argentina en algunos amistosos, la imagen ya estaba muy deteriorada y fue vendido a Benfica de Portugal a mediados de 2013 por apenas tres millones de euros. Así fue como Rogelio dejó River tras 105 partidos oficiales con 22 gritos y 6 asistencias.

Después de un paso intrascendente por "Las Águilas", a mitad de 2014 fue transferido a Eskişehirspor de Turquía por dos millones de euros. Allí anduvo muy bien: 14 gritos y 8 asistencias en 36 juegos para desembarcar en Monterrey de México en 2015. Fue la venta que le cambió la vida y la carrera al delantero mendocino.

Funes Mori, ídolo de Monterrey: figura, multicampeón y máximo goleador histórico

En las siete temporadas y media que acumula en Rayados, el mellizo la rompió toda: anotó de chilena, de tijera, de taco, de todas las maneras posibles. Y fue clave en las finales, en los clásicos, en los duelos con los equipos grandes de ese país. Sus impresionantes rendimientos lo llevaron a la Selección de México en 2021: suma 139 goles, 36 asistencias y 5 títulos con Monterrey en 284 partidos.

Como había jugado en el Seleccionado argentino solamente pocos amistosos pero nunca lo hizo de manera oficial, se nacionalizó azteca y "El Tata" Martino confió en él desde 2021. Tan así fue que en la actualidad lucha mano a mano por el ser el "9" titular con Raúl Jiménez, de Wolverhampton de Inglaterra, en detrimento de un símbolo como Javier "Chicharito" Hernández, que no estará en el Mundial de Qatar 2022. Ahora, Rogelio se prepara para intentar ser el verdugo nada menos que de su Argentina natal en la Copa del Mundo.