Paulo Dybala y Oriana Sabatini: la historia de amor y cómo comenzó todo

Paulo Dybala y Oriana Sabatini llevan una gran historia de amor que comenzó a mediados del 2018. Cómo se conocieron y su primer contacto a través de las redes sociales.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini llevan más de cuatro años de novios con una gran historia de amor que nació a mediados del 2018. La relación del jugador (que se recupera de cara al Mundial Qatar 2022) con la artista surgió a partir de las redes sociales y de ahí en más se conocieron, comenzaron a vivir juntos y mantienen vivo un lazo que los une. Sin embargo, ella no lo conocía como un futbolista y su familia se encargó de contarle de quién se trataba.

Después de Rusia 2018, la "Joya" tomó la iniciativa y comenzó a escribirle a Sabatini para conquistarla. La actriz le preguntó a sus amigas para develar el misterio de quién era la persona que la contactó por WhatsApp para que salgan y le dijeron que era un tenista. Claro que, se equivocaron y fue el padre de la joven -Osvaldo Sabatini- el que le dio detalles del futbolista que invitó a salir a su hija.

La pregunta por parte de Paulo Dybala fue si algún día podía invitarla a comer y ese encuentro finalmente se dio. Si bien se desconoce la fecha en la que se vieron por primera vez, no hay dudas que se unieron para afrontar la vida luego de una juntada con amigos. Oriana cortó su relación con Julián Serrano poco tiempo antes, el delantero no lo dudó y dio el primer paso.

Algo que sin dudas marcó a la pareja en su segundo año de noviazgo fue el Covid-19. Ambos permanecieron en Italia (con Dybala jugando en la Juventus) y lo contrajeron siendo los primeros famosos en contagiarse durante el mes de abril del 2020. Por parte del jugador surgido en las inferiores de Instituto de Córdoba, el mencionado virus estuvo en su cuerpo por casi dos meses hasta que logró recuperarse y volver a la actividad futbolística.

La idea del casamiento de Paulo Dybala con Oriana Sabatini

En una entrevista en Jay Mammon en el programa Los Mammones, la propia Oriana contó si existe o no la posibilidad de casarse con el actual hombre de la Roma de Italia: "Miro propuestas de casamiento por internet en mis ratos libres. No sé de dónde saqué esa fantasía, creo que de Disney. Me encantaría casarme, pero de acá a que pase... yo espero a que él me lo pida. Él sueña con ser padre y yo con el casamiento. Mi sueño es que mis hijos sean argentinos, ojalá que con Paulo".

Pesimismo por Dybala para el Mundial Qatar 2022

La lesión de Paulo Dybala en el bíceps femoral izquierdo ante Lecce alarmó a la Selección Argentina, a poco más de un mes del arranque del Mundial de Qatar 2022. De hecho, Roma comunicó que la recuperación le demandará entre seis y ocho semanas, por lo que su presencia en la Copa del Mundo es casi imposible.

Cristian "El Cuti" Romero pronosticó que el atacante cordobés de 28 años no llegará a la máxima cita. El zaguero fue muy sincero ante las cámaras de ESPN. Más allá del análisis del encuentro en sí, el ex Atalanta de Italia reconoció: “Estoy triste por ellos (Lionel Messi, Ángel Di María y Dybala), pero más por Paulo, que creo que no llega...". "No hablé con él, pero seguramente debe estar muy mal".