Mundial Qatar 2022: la Selección de España sufre una nueva baja en la lista

El jugador de Barcelona tiene una luxación que se produjo este domingo durante la victoria de Barcelona sobre Athletic Bilbao en el Camp Nou.

El lateral derecho de la Selección de España, Sergi Roberto sufrió una tremenda lesión y quedó completamente afuera de la Copa del Mundo. El defensor, de esta forma, quedará afuera del Mundial de Qatar y se perderá la cita mundialista, lo que será -de esta forma- una baja sensible.

El jugador de Barcelona tiene una luxación que se produjo este domingo durante la victoria de Barcelona sobre Athletic Bilbao (4-0) en el Camp Nou, después de marcar el segundo gol del partido que tuvo que abandonar en camilla con evidentes gestos de dolor. Esta lesión lo marginará definitivamente del Mundial de Qatar ya que antes tampoco era de las primeras opciones para Luis Enrique, según publicó el diario Sport.

El excompañero de Lionel Messi corría desde atrás en la consideración del cuerpo técnico ya que el titular es Dani Carvajal, de Real Madrid, y el habitual suplente César Azpilicueta, del Chelsea de Inglaterra. Sergi Roberto, de 30 años, también se perdió la última Eurocopa y tampoco fue considerado para el Mundial de Rusia pero estuvo en el plantel que fue subcampeón de la Liga de las Naciones de la UEFA en 2021.

Un jugador clave en el plantel de Francia se lesionó y su presencia en el Mundial de Qatar 2022 está en duda. A poco menos de un mes del comienzo del certamen, las dolencias son lo que más preocupan a los técnicos y esta no es la excepción. Es que es uno de los futbolistas que se consagró campeón del mundo en Rusia 2018 y es posible que sea otra de las figuras que pierda Didier Deschamps.

Se trata de Raphael Varane, quien durante el partido entre el Manchester United y el Chelsea por la fecha 13 de la Premier League salió del campo de juego entre lágrimas. Los gestos de dolor que mostró no son buenas noticias para el entrenador, que ya sabe que no contará con algunos de sus mejores hombres para afrontar el certamen. Si bien aún restan los estudios, todo indica que el compañero de Lisandro Martínez no llegaría de la mejor manera.