Mundial de Qatar 2022: definieron la fecha del repechaje entre Ucrania y Escocia

El partido se tenía que disputar en el Hampden Park -de Glasgow- el 24 de marzo, pero fue aplazado producto de la invasión de Rusia a Ucrania.

Después de la suspensión del repechaje de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, producto de la guerra en Ucrania, la UEFA resolvió cuándo se jugará el partido entre esa selección y Escocia para, finalmente, enfrentar a Gales por un lugar en la Copa del Mundo.

En principio, el partido se tenía que disputar en el Hampden Park -de Glasgow- el 24 de marzo, pero fue aplazado producto de la invasión de Rusia a Ucrania. La resolución fue, entonces, cambiar la fecha de ese encuentro. Finalmente, la UEFA confirmó que el encuentro se jugará el 1° de junio.

El rival en el repechaje definitivo será el 5 de junio en el Cardiff City Stadium. Allí espera Galés con su estrella, Gareth Bale que en las semifinales venció 2-1 a Austria. Por otro lado, Rusia también tenía previsto participar del repechaje pero fue suspendida.

El equipo que se clasifique al torneo tendrá que enfrentar a Inglaterra, Irán y Estados Unidos. De ser Galés o Escocia, el Mundial de Qatar 2022 sumará un nuevo clásico para la primera ronda del torneo.

El deseo de una estrella de la Selección Argentina de estar en Qatar 2022: "Hacer las cosas bien"

"Crreo que me acoplé muy bien al equipo. El cuerpo técnico sabe que puedo dar más. Ojalá haya sido un paso para adelante. La decisión final será del entrenador y él fue muy claro, todos peleamos un lugar excepto Messi", sostuvo Mac Allister. Igualmente, lo que mantiene viva su ilusión de participar en Qatar 2022 es que el número de los convocados llegaría a 26, a diferencia de las copas del mundo anteriores en donde se permitían 23.

Por otro lado contó una infidencia con respecto a dos partidos del clasificatorio al Mundial en los que estuvo cerca de jugar: "En la doble fecha de octubre de 2020 (Ecuador y Bolivia) hablé con Lionel Scaloni y me dijo que iba a ser titular pero después llegaron los partidos y no me puso porque no me vio bien en los entrenamientos. La verdad fue sincero y me dijo la verdad".